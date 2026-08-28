Guvernul a aprobat, în ședința extraordinară de vineri, prelungirea până la 30 septembrie 2026 a perioadei în care Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica poate aplica măsurile de siguranță prevăzute în HG nr. 603/2026, în contextul menținerii deficitului hidrologic sever și al prognozei unor temperaturi ridicate.

„Este o măsură preventivă, care cel mai probabil nu va fi aplicată, însă a fost stabilită pentru a avea la dispoziție pârghiile necesare în cazul oricărui scenariu. Prelungirea este justificată de menținerea deficitului hidrologic sever pe Dunăre, de prognoza unor temperaturi ridicate și a creșterii consumului de energie electrică în orele de vârf, precum și de producția redusă prognozată din surse eoliene și fotovoltaice. În același timp, există riscul limitării posibilităților de import în cazul unei eventuale crize regionale de energie”, a se arată într-un comunicat transmis de Guvern.

În aceste condiții, vulnerabilitatea principală a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) o reprezintă deficitul de producție dispecerizabilă în intervalul 18:00 - 22:00, precum și eventuala limitare a posibilităților de import.

Prin urmare, se menține necesitatea instrumentelor de intervenție prevăzute de HG nr. 603/2026 pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a SEN, se arată în comunicat.

Prin HG nr. 603/2026, Transelectrica a fost mandatată, inițial până la data de 31 august 2026, să pună în aplicare măsuri de siguranță în cazul în care este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea Sistemului Electroenergetic Național.

Măsurile sunt aplicate în ordinea stabilită prin HG nr. 603/2026. Acestea prevăd creșterea rezervelor tehnologice ale unităților de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică, reducerea sau anularea capacității disponibile de interconexiune și a schimburilor notificate pe direcția export, precum și, în ultimă instanță, limitarea în tranșe a consumului de energie electrică.

Transelectrica stabilește necesitatea și momentul aplicării efective a măsurilor, cu informarea ANRE și a Ministerului Energiei, și are obligația de a anunța participanții la piață cu cel puțin 24 de ore înainte.

Prin prelungirea aprobată de Guvern, acest cadru de intervenție rămâne disponibil până la 30 septembrie 2026, în cazul în care condițiile din SEN impun aplicarea sa, a indicat sursa citată.

Pe 31 iulie, autoritățile au declarat stare de alertă la nivel național în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a anunțat, la acea dată, premierul interimar Ilie Bolojan.