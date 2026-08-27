Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a transmis joi un mesaj de felicitare adresat Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Oficialul american a reafirmat angajamentul Washingtonului față de suveranitatea și independența Republicii Moldova și a evidențiat evoluția relațiilor dintre cele două state.

Mesajul lui Rubio a fost publicat de Departamentul de Stat și vine în contextul în care Republica Moldova marchează 35 de ani de independență. Secretarul de stat american a subliniat că, în ultimul an, cooperarea dintre Washington și Chișinău s-a intensificat în mai multe domenii considerate prioritare pentru cele două țări.

„În ultimul an, cele două ţări au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii prioritare comune. Am extins legăturile economice, am consolidat securitatea frontierelor şi am colaborat pentru a promova stabilitatea în regiune”, arată Marco Rubio.

Șeful diplomației americane a transmis, totodată, că Statele Unite intenționează să continue dezvoltarea relației cu autoritățile de la Chișinău.

„Statele Unite sunt mândre să continue consolidarea parteneriatului nostru cu Moldova”, a afirmat Rubio.

În mesajul său oficial, secretarul de stat american a adresat felicitări cetățenilor Republicii Moldova și a vorbit despre parcursul țării după desprinderea de Uniunea Sovietică.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul moldovean cu ocazia aniversării independenţei sale”, spune Marco Rubio.

Oficialul american a reiterat și sprijinul Washingtonului pentru independența și integritatea decizională a Republicii Moldova, într-un moment în care securitatea regiunii rămâne puternic influențată de războiul din Ucraina.

„În timp ce Moldova sărbătoreşte 35 de ani de libertate, Statele Unite rămân angajate să sprijine suveranitatea şi independenţa poporului moldovean. Cu această ocazie, adresez poporului moldovean cele mai calde urări de pace, prosperitate şi progres continuu”, transmite secretarul american de stat, care ocupă și funcția de consilier al președintelui Donald Trump pentru probleme de securitate națională.

Washingtonul a transmis și anul trecut un mesaj similar cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, reafirmând atunci disponibilitatea de a consolida parteneriatul bilateral și cooperarea dintre cele două state.