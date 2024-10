Monden Salma Hayek, Linda Evangelista și Penelop Cruz, apariții de senzație. Cele trei dive arată că 50 e noul 30







Cele trei dive, Salma Hayek, Linda Evangelista și Penelope Cruz au făcut furori la premiile revistei WSJ. Mai ales că cele două actrițe au ales să poarte rochii provocatoare care le-au pus în evidență formele sculptate.

Trei dive, indiferent de vârstă

Salma Hayek în vârstă de 58 de ani, Linda Evangelista în vârstă de 59 de ani și Penelope Cruz în vârstă de 50 de ani au furat toate privirile la evenimentul newyorkez. Cele trei au arătat că indiferent de vârstă o femeie poate arăta spectaculos dacă se îngrijește. Dacă Salma și Penelope au ales că poarte rochii, Linda a mers pe un costum alb bărbătesc.

De altfel relația ei cu Salma a fost una destul de complicată, dar acum este apropiată. Asta pentru că Linda are un copil cu soțul Salmei. Cert este că actrița și-a dorit să îi devină mama vitregă fiului Lindei, care acum are 18 ani. Copilul a fost făcut înainte ca Salma și milionarul Pinault să fie împreună. Iar Salma a decis că toți copiii pe care acesta îi are vor fi și copiii ei, pentru și-a dorit o familie mare.

Salma Hayek și soțul nu au contract prenuptial

De altfel, cei doi soți au o relație foarte bună. Astfel că nici măcar contract prenunpțial nu au făcut. Cu toate acestea, actrița spune că îi place să se întrețină. „Am decis să fac o anumită sumă de bani și îmi place. Și acum, am decis, vreau să fac mai mult.” Ea a mai spus că Pinault îi găsește motivația atractivă și nu are niciun interes să-și limiteze ambiția.

„Cred că i se pare cam sexy”, a spus ea. Hayek și Pinault au început să se întâlnească în 2006. Relația lor a progresat rapid, cei doi și-au întâmpinat fiica în 2007 și s-au căsătorit în 2009. Au găzduit două petreceri pentru nunta lor; una mai mică, de Ziua Îndrăgostiților în 2009, și una mare în Veneția, Italia, unde li s-au alăturat prietenii și familia. Hayek a discutat anterior despre valoarea netă a soțului ei, spunând că oamenii cred întotdeauna că s-a căsătorit cu el pentru bani.