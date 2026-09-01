Instagram pregătește o nouă măsură pentru profilurile create cu ajutorul inteligenței artificiale. Platforma vrea ca aceste conturi să primească un marcaj special, astfel încât utilizatorii să poată înțelege mai ușor dacă interacționează cu o persoană reală sau cu un personaj generat artificial. Inițiativa apare într-un moment în care profilurile construite cu ajutorul AI devin tot mai numeroase pe rețelele sociale. Unele dintre ele sunt realizate atât de convingător încât pot fi confundate cu ușurință cu niște conturi autentice, potrivit Meta.

Platforma intenționează să introducă o etichetă specială pentru profilurile care reprezintă personaje inventate cu ajutorul inteligenței artificiale. Marcajul ar urma să îi avertizeze pe utilizatori că în spatele contului nu se află o persoană reală.

Instagram urmărește astfel să reducă situațiile în care astfel de personaje sunt confundate cu utilizatori obișnuiți. Măsura ar putea influența și modul în care profilurile respective apar în fluxurile personalizate ale utilizatorilor.

Aplicarea noilor etichete presupune însă ca Instagram să poată identifica în mod corect profilurile create cu AI. Procesul poate deveni dificil, mai ales în cazul conturilor care combină elemente generate artificial cu informații sau materiale reale.

Există și riscul ca sistemele automate să identifice greșit anumite profiluri și să aplice etichete unor conturi administrate de persoane reale. O astfel de eroare ar putea afecta vizibilitatea sau modul în care aceste conturi sunt tratate de platformă.

Măsura vizează profilurile de utilizator și nu toate materialele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Fotografiile, videoclipurile sau alte materiale generate cu AI și publicate de utilizatori intră într-o categorie diferită. Identificarea acestora devine tot mai dificilă, pe măsură ce tehnologia produce imagini și videoclipuri din ce în ce mai realiste.

Astfel, un utilizator poate întâlni pe platformă un material artificial fără ca acesta să fie neapărat asociat unui profil creat integral cu ajutorul AI.

Fenomenul a atras și atenția presei internaționale. Două investigații realizate separat de The Guardian și The New York Times au identificat numeroase profiluri create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Unele dintre conturile descoperite se prezentau drept medici, în timp ce altele pretindeau că reprezintă diferite branduri.

Creșterea numărului acestor profiluri pune presiune pe platformele sociale să găsească metode prin care utilizatorii să poată identifica mai ușor identitățile artificiale. În cazul Instagram, noul sistem de etichetare ar putea reprezenta una dintre soluțiile prin care compania încearcă să facă diferența dintre oamenii reali și personajele create cu ajutorul AI.