Comisia Europeană cere grupului american Meta să aplice și în spațiul european măsurile adoptate recent în Statele Unite pentru siguranța minorilor online. După înțelegerea prin care compania s-a angajat să reducă impactul rețelelor sociale asupra adolescenților americani, oficialii de la Bruxelles consideră că este momentul ca aceste protecții să fie extinse la nivel global, anunță AFP.

După acordul încheiat în Statele Unite, care vizează, printre altele, reducerea impactului Instagram sau Facebook asupra adolescenţilor, Meta trebuie „să ne protejeze şi nouă copiii”, a afirmat joi un purtător de cuvânt al Uniunii Europene, unde grupul american face, de asemenea, obiectul unor anchete.

„Ne aşteptăm la o gestionare adecvată a timpului petrecut în faţa ecranelor, la un control parental corespunzător pe aceste platforme (...) Acum revine companiei să propună aceste angajamente în cadrul Uniunii Europene, pentru a-i proteja şi pe copiii noştri de aici”, a declarat Thomas Regnier, unul dintre purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene.

Meta a acceptat să plătească până la 18 miliarde de dolari pe parcursul unui deceniu şi să limiteze modul în care adolescenţii utilizează Facebook şi Instagram, în cadrul unui acord cu aproape toate statele americane, pentru a soluţiona acuzaţiile conform cărora ar fi conceput aceste platforme pentru a crea dependenţă în rândul copiilor. Meta a negat orice încălcare a legii atunci când a acceptat să ajungă la o înţelegere.

Comisia Europeană a declarat că aşteaptă ca Meta să prezinte modificări menite să limiteze caracterul adictiv al reţelelor sale sociale. Comisia a emis deja, la începutul acestui an, concluzii preliminare conform cărora Meta a încălcat Legea privind serviciile digitale (DSA).

În iulie, aceasta a declarat că Facebook şi Instagram ar trebui să dezactiveze redarea automată şi derularea nesfârşită în mod implicit, să introducă pauze de utilizare a ecranului şi să modifice sistemele de recomandări pentru a reduce stimulentele menite să menţină angajamentul utilizatorilor - măsuri ce depăşesc termenii acordului încheiat în SUA.

În aprilie, Comisia a afirmat că Meta nu a reuşit să împiedice copiii cu vârsta sub 13 ani să-şi deschidă sau să-şi menţină conturi. Acordul din SUA ar putea îngreuna argumentarea de către Meta a faptului că măsurile mai stricte de verificare a vârstei sunt imposibil de pus în practică.

„Am fost foarte clari... ne aşteptăm la o gestionare adecvată a timpului petrecut în faţa ecranului, ne aşteptăm la un control parental adecvat pe aceste platforme. Meta ştie... mingea este în terenul Meta”, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier.

Acordul încheiat de Meta în SUA în cazul efectelor nocive ale reţelelor sociale asupra adolescenţilor a deschis un nou front în lupta globală a guvernelor pentru protejarea copiilor şi reducerea dependenţei de platforme precum Facebook şi Instagram, comentează Reuters.

Măsura luată de Meta de a restricţiona utilizarea reţelelor sociale în cazul adolescenţilor din SUA demonstrează că aceste companii de social media dispun de instrumente pentru a proteja mai bine tinerii online, au declarat joi oficialii australieni, în contextul în care ţara se confruntă cu o aplicare inegală a restricţiilor pe plan intern.

Ministrul australian al comunicaţiilor, Anika Wells, a acuzat într-un e-mail adresat Reuters că platformele de social media „au la dispoziţie instrumentele necesare pentru a proteja tinerii de caracteristicile lor care creează dependenţă, dar au ales să nu le utilizeze”.

Guvernele din întreaga lume încearcă să limiteze accesul copiilor la conţinut online dăunător, inclusiv prin prima interdicţie de acest gen la nivel mondial, instituită în Australia la sfârşitul anului trecut, prin care copiii sub 16 ani nu au voie să utilizeze reţelele sociale.

Acordul încheiat de Meta aduce schimbări radicale platformelor Facebook şi Instagram din Statele Unite, inclusiv impunerea unei limite implicite de două ore în aplicaţiile sale pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani.

În Coreea de Sud, autoritatea de reglementare în domeniul mass-media a declarat că unele dintre măsurile luate de Meta ar trebui aplicate tinerilor utilizatori din întreaga lume, nu doar pe anumite pieţe.

Malaezia, care a interzis persoanelor cu vârsta sub 16 ani să-şi creeze conturi pe platformele sociale, a salutat, de asemenea, decizia, considerând-o un semn că reţelele sociale trebuie să fie trase la răspundere pentru ceea ce se întâmplă pe platformele lor.

Aplicarea restricţiilor în Australia a fost, totuşi, inegală până în prezent. Primele dovezi sugerează că legea a fost subminată de sisteme slabe de verificare a vârstei, mai multe studii, inclusiv cele realizate de autoritatea de reglementare a internetului din Australia, arătând că 80% dintre minori erau încă prezenţi pe reţelele sociale la câteva luni după ce interdicţia a intrat în vigoare în decembrie. Acest lucru i-a determinat pe legiuitori să dubleze amenda maximă şi să extindă competenţele de reglementare.

În Asia, ţări precum China, Coreea de Sud, India, Malaezia, Indonezia şi Filipine urmăresc, de asemenea, o supraveghere mai strictă a reţelelor sociale, precum şi măsuri restrictive, inclusiv blocarea presupuselor escrocherii şi, în special, protejarea copiilor.

Secretarul Departamentului filipinez pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, Henry Aguda, a declarat că speră ca acordul Meta din SUA să faciliteze discuţiile programate pentru joi cu reprezentanţii companiei, în cadrul cărora se vor aborda probleme precum abuzul sexual online şi exploatarea copiilor, precum şi escrocheriile financiare care vizează filipinezii.

Firma australiană de avocatură specializată în acţiuni colective, Shine Lawyers, a declarat că se află în discuţii cu Mark Lanier, un avocat care a lucrat la acţiunea din California împotriva Meta, cu privire la o potenţială acţiune similară.

„De ani de zile, familiile se întreabă dacă s-au luat măsuri suficiente pentru a proteja copiii de funcţionalităţile platformelor concepute pentru a maximiza gradul de implicare”, a declarat Craig Allsopp, şeful departamentului pentru acţiuni colective al Shine Lawyers.

„În prezent, analizăm dacă în Australia se ridică probleme juridice similare, inclusiv dacă copiii şi familiile australiene ar putea avea pretenţii legate de proiectarea, funcţionarea şi promovarea platformelor de socializare. Dacă familiile australiene au fost afectate, ele merită răspunsuri”, a transmis Allsopp.