Teheranul aduce un om al Gărzilor Revoluționare la conducerea Consiliului Suprem de Securitate

Autoritățile de la Teheran au anunțat marți, 24 martie 2026, numirea lui Mohammad Baqer Zolqadr în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, una dintre cele mai importante poziții din arhitectura de securitate a Iranului, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut public de adjunctul pentru comunicare al președintelui iranian, printr-o postare pe platforma X, la o săptămână după moartea lui Ali Larijani, cel care ocupa anterior această funcție.

Schimbarea are loc într-un moment de presiune militară și politică majoră asupra conducerii iraniene.

Numirea survine în contextul războiului început la 28 februarie 2026, conflict care a afectat în mod direct structurile de comandă ale statului iranian. În acest cadru, înlocuirea rapidă a lui Larijani indică faptul că instituțiile centrale încearcă să transmită un mesaj de continuitate administrativă și funcțională, în pofida pierderilor suferite la nivelul conducerii.

Într-o analiză publicată cu o zi înainte, că Gărzile Revoluționare și cercurile dure din jurul puterii au ajuns să joace un rol tot mai important în procesul decizional de la Teheran.

Potrivit Associated Press, Mohammad Baqer Zolqadr este un fost comandant al Gărzilor Revoluționare și a atins gradul de general de brigadă. Alegerea sa pentru această poziție întărește profilul militar al conducerii de securitate iraniene într-un moment marcat de confruntări armate și de reașezări interne.

Televiziunea de stat iraniană l-a prezentat drept noul secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, după moartea predecesorului său.

Consiliul Suprem de Securitate Națională este una dintre instituțiile centrale prin care sunt coordonate deciziile sensibile privind apărarea, politica externă și răspunsul la crize.

De aceea, schimbarea de la vârf are relevanță nu doar administrativă, ci și strategică, mai ales într-o perioadă în care Iranul gestionează simultan presiuni militare externe și ajustări ale echilibrului intern de putere. Numirea lui Zolqadr poate fi citită drept o opțiune pentru consolidarea controlului asupra deciziilor de securitate într-un moment considerat critic.

Numele lui Mohammad Baqer Zolqadr apare și în documente legate de sancțiuni internaționale. O fișă publicată de Iran Watch, care sintetizează date din sistemul sancțiunilor ONU, arată că acesta a fost desemnat în martie 2007 ca persoană asociată cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.

În aceeași fișă este menționat că sancțiunile ONU care îl vizau au fost eliminate la 18 octombrie 2023, odată cu expirarea măsurilor țintite prevăzute de rezoluția 2231.

În materialele consultate apar și acuzații formulate de grupări ale opoziției iraniene privind presupuse implicări în represiune internă și asasinate politice.

Aceste acuzații există în spațiul public, însă ele nu sunt confirmate independent în totalitate de sursele de presă consultate pentru această relatare. În schimb, legăturile sale cu IRGC și includerea sa anterioară în regimuri de sancțiuni sunt menționate în surse publice și documentate.

Zolqadr îl înlocuiește pe Ali Larijani, unul dintre cei mai cunoscuți și influenți oameni politici din Iran. El a fost fost președinte al parlamentului, fost negociator nuclear-șef și, anterior, a mai condus chiar același Consiliu Suprem de Securitate Națională.

Moartea sa, confirmată în urma unui atac de săptămâna trecută, a fost prezentată drept o lovitură importantă pentru capacitatea de coordonare a conducerii iraniene.

În aceste condiții, desemnarea rapidă a unui succesor pare să urmărească menținerea funcționării aparatului de stat și limitarea percepției unui posibil vid de putere la vârful structurilor de securitate.

Instalarea lui Mohammad Baqer Zolqadr în fruntea Consiliului Suprem de Securitate Națională are loc într-un moment în care Iranul încearcă să-și păstreze coeziunea instituțională sub presiune militară și diplomatică. Din datele publicate de Reuters și AP reiese că noile numiri din aparatul de securitate reflectă o tendință de consolidare a rolului figurilor cu experiență militară și conexiuni solide în structurile de forță.

În acest context, schimbarea anunțată marți nu reprezintă doar o simplă rotație de personal la nivel înalt, ci și un indiciu despre felul în care autoritățile iraniene își reorganizează centrul de decizie într-o perioadă de conflict deschis și de presiune externă accentuată.