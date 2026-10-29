PSD, la cuțite cu cine? Noul premier, între buget și războiul partidelor

O oră de Contrapunct cu Mirel Curea, alături de consacrații zilei de joi, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră. Guvern nou, dar câtă stabilitate? Discutăm despre primele teste ale premierului Luca Niculescu, disputa pentru banii bugetului și conflictele dintre partide. Cu cine este PSD mai tare la cuțite: cu USR sau cu PNL?

Cine își asumă deciziile și cine plătește factura? Dincolo de negocierile politice, privim spre problemele care îi ating direct pe români: prețurile, puterea de cumpărare și funcționarea serviciilor publice. Nu uităm de Orientul Mijlociu. Israelul a votat, lupta pentru guvernare continuă. Poate Netanyahu păstra puterea? Ce șanse are alternativa și cât depinde stabilitatea Orientului Mijlociu de viitoarea majoritate de la Ierusalim?

Donald Trump se apropie de testul alegerilor pentru Congres. Este pe direcția promisă sau costul vieții și confruntările politice îi erodează sprijinul? Actualitatea zilei, întrebări directe și opinii asumate. Spuneți-ne în comentarii: care este primul lucru pe care trebuie să-l rezolve noul guvern? 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.