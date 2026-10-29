Un bărbat de 33 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi amenințat un procuror și un judecător în timpul a două ședințe de judecată desfășurate în județul Teleorman, la 13 și 16 octombrie.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi continuat amenințările în prezența forțelor de ordine și ar fi adresat injurii persoanelor aflate în sala de judecată.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat, joi, 29 octombrie, punerea în mișcare a acțiunii penale pentru ultraj judiciar și încălcarea solemnității ședinței.

Măsura arestării preventive a fost dispusă de Judecătoria Sectorului 3 București, la solicitarea procurorilor, iar hotărârea poate fi contestată.

Primul incident ar fi avut loc la 13 octombrie 2026, când instanța analiza o propunere de arestare preventivă formulată împotriva bărbatului într-un alt dosar penal.

Potrivit procurorilor, acesta l-ar fi amenințat în mod repetat cu acte de violență fizică pe procurorul care susținea propunerea de arestare. La momentul respectiv, bărbatul se afla deja în arest la domiciliu, măsură preventivă dispusă într-o altă cauză.

Anchetatorii susțin că amenințările ar fi continuat chiar și în prezența forțelor de ordine, în ciuda avertismentelor adresate de magistrați.

Cel de-al doilea incident s-ar fi produs la 16 octombrie, în timpul unei ședințe în care instanța analiza o cerere de emitere a unui ordin de protecție împotriva aceluiași bărbat.

De această dată, amenințările ar fi fost îndreptate împotriva judecătorului care soluționa cauza. Potrivit anchetatorilor, afirmațiile inculpatului ar fi indicat intenția de a pune în aplicare amenințările după eliberare.

Procurorii mai susțin că, în ambele situații, bărbatul ar fi adresat injurii magistraților și altor persoane prezente în sălile de judecată.

Comportamentul său ar fi perturbat desfășurarea ședințelor, motiv pentru care ancheta vizează și infracțiunea de încălcare a solemnității ședinței.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, cele două fapte de ultraj judiciar sunt cercetate în stare de recidivă postexecutorie, în raport cu o condamnare anterioară.

Recidiva postexecutorie se referă, în condițiile prevăzute de lege, la săvârșirea unei noi infracțiuni după executarea unei pedepse anterioare sau după ce aceasta a fost considerată executată.

În acest caz, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile la 28 octombrie. În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Sectorului 3 București a admis propunerea.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare sau comunicare, după caz.

Cercetările sunt desfășurate de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Capitalei.

Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-au produs incidentele și să administreze probele necesare în dosar.

Pe scurt, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru două presupuse fapte de ultraj judiciar și pentru încălcarea solemnității ședinței. Măsura preventivă nu reprezintă o condamnare, iar vinovăția acestuia trebuie stabilită de instanță.