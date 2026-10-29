O româncă în vârstă de 48 de ani a fost găsită fără viață într-o locuință din cartierul Finglas, în nordul orașului Dublin, potrivit postului public irlandez RTÉ.

Poliția irlandeză investighează circumstanțele morții, existând suspiciuni că femeia ar fi fost victima unui act de violență. Un bărbat de aproximativ 40 de ani, despre care presa locală scrie că ar fi fost partenerul victimei, a fost arestat în acest caz.

Polițiștii au intervenit luni, 26 octombrie, în jurul orei 04:30, la o adresă de pe Melville Terrace, după ce au fost alertați cu privire la un incident. În interiorul locuinței, echipajele au descoperit trupul neînsuflețit al femeii, originare din România.

După descoperirea victimei, polițiștii au securizat zona pentru a permite desfășurarea cercetărilor criminalistice. La fața locului au fost solicitați specialiști ai Biroului Tehnic al Poliției Irlandeze, care au examinat proprietatea și au colectat probe.

În jurul orei 11:00, la aproximativ șase ore de la intervenția inițială, anchetatorii au arestat un bărbat într-o altă locație. Acesta are aproximativ 40 de ani și ar fi, potrivit presei irlandeze, partenerul femeii.

Autoritățile suspectează că decesul ar putea avea o cauză violentă. Cauza exactă a morții urma să fie stabilită în urma examinării medico-legale, iar trupul femeii a fost transportat la morga din Dublin.

Conform informațiilor apărute în presa locală, românca se stabilise de curând la adresa unde a fost găsită moartă, împreună cu o altă persoană. Anterior, aceasta ar fi locuit într-o altă zonă a cartierului Finglas.

În cadrul investigației, polițiștii au analizat înregistrări video din împrejurimi și au efectuat căutări în spațiile verzi din apropierea complexului rezidențial.

Moartea femeii a provocat emoție în comunitatea locală. Mai mulți consilieri din Dublin au transmis mesaje de condoleanțe familiei și apropiaților victimei și au vorbit despre impactul puternic al tragediei asupra locuitorilor.

Reprezentanții locali au îndemnat comunitatea să sprijine ancheta și să permită autorităților să stabilească toate circumstanțele cazului.

Anchetatorii din Irlanda solicită informații de la persoanele care s-au aflat în zona Melville Terrace, Dublin 11, între orele 00:00 și 05:00, în dimineața zilei de 26 octombrie.

Sunt căutate inclusiv imagini surprinse de camerele de supraveghere și de camerele de bord ale mașinilor care au circulat în zonă.

Investigația continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care a murit românca. Până la clarificarea cazului, autoritățile nu au prezentat public concluziile finale privind cauza decesului.