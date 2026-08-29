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Ambasadorul Rusiei la Chişinău, noi acuzații pentru România și UE

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Ambasadorul Rusiei la Chişinău, noi acuzații pentru România și UE
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Ambasadorul Rusiei la Chişinău, Oleg Ozerov, acuză statele occidentale și România că desfăşoară acţiuni menite să slăbească suveranitatea şi statalitatea Republicii Moldova, potrivit unui interviu acordat agenției ruse de stat TASS.

Ambasadorul Rusiei la Chişinău, acuzații pentru Bruxelles și București

Potrivit ambasadorului rus la Chișinău, aceste demersuri ar fi însoţite de o așa-zisă tentativă de eliminare din memoria publică a unor episoade din istoria comună ruso-moldovenească.

În interviu acordat agenţiei oficiale TASS, Oleg Ozerov a susţinut că ţările Uniunii Europene ar avea un rol important în acest proces. Diplomatul rus a vorbit inclusiv despre ceea ce a numit „tandemul Bruxelles-Bucureşti”, pe care îl acuză că ar exercita presiuni asupra Republicii Moldova.

„Încercările făcute în prezent pentru a submina suveranitatea şi statalitatea Republicii Moldova sunt însoţite de eforturi de ştergere din memoria publică a paginilor glorioase ale istoriei ruso-moldoveneşti”, a acuzat Ozerov.

Autoritățile de la Chișinău, acuzate de complicitate cu UE

„Tandemul Bruxelles-Bucureşti, care acţionează în acest context - din păcate, cu complicitatea autorităţilor locale - priveşte republica exclusiv ca pe o periferie lipsită de drepturi şi înapoiată, reproducând modelul neocolonial al dependenţei unilaterale, familiar elitelor occidentale şi dăunător «protejaţilor» acestora”, a mai afirmat ambasadorul rus la Chișinău.

Republica Moldova , UE-Rusia

Republica Moldova , UE-Rusia sursa: Capital

Oleg Ozerov a mai susținut că Moscova şi-ar baza relaţiile cu Republica Moldova, precum şi cu alte state, pe principiul egalităţii suverane. În opinia sa, fiecare stat trebuie să aibă dreptul de a-şi stabili în mod liber direcţia de dezvoltare şi de a-şi prioritiza propriile interese naţionale.

Acuzațiile și criticile, în mesajul de Ziua Independenței

Declaraţiile au fost făcute în contextul Zilei Independenţei Republicii Moldova, sărbătorită pe 27 august. Cu această ocazie, ambasadorul rus a transmis un mesaj adresat cetăţenilor moldoveni, pe care i-a descris drept un popor „prieten”.

Oleg Ozerov le-a urat moldovenilor bunăstare, pace şi prosperitate şi şi-a exprimat, totodată, speranţa că aceştia îşi vor păstra şi valorifica patrimoniul istoric.

Mesajul său a inclus un apel pentru conservarea moştenirii istorice a Republicii Moldova, pe care ambasadorul o consideră importantă pentru identitatea şi viitorul ţării.

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