Chișinăul trimite nota de protest Rusiei după survolul dronei. Ambasadorul convocat la MAE. Video

Republica Moldova. Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat pe 20 noiembrie la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova, după ce, cu o zi înainte, o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al țării. Potrivit MAE, diplomației ruse i-a fost înaintată o notă de protest fermă în legătură cu încălcarea gravă a suveranității naționale.

„Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această încălcare gravă a suveranității naționale și față de riscurile create pentru securitatea cetățenilor. MAE reiterează apelul către Federația Rusă de a evita orice acțiuni ce pot periclita securitatea Republicii Moldova și de a respecta strict suveranitatea și integritatea teritorială a țării noastre”, se arată într-un comunicat oficial.

Diplomatul rus a declarat însă că nu i-au fost prezentate probe că drona ar fi fost de fabricație sau lansată de Rusia.

„Ne întrebăm de ce a fost invitat ambasadorul Rusiei și nu cel al Ucrainei, având în vedere că drona a intrat dinspre teritoriul ucrainean. Aceasta este prima observație. A doua observație, doresc să reamintesc că, de nenumărate ori, drone ucrainene au pătruns pe teritorii străine”, a precizat Ozerov.

Ambasadorul a mai îndemnat autoritățile moldovenești să nu se lase influențate de actori externi care ar dori să implice Republica Moldova într-o confruntare cu Federația Rusă. Diplomatul rus a criticat, totodată, modul în care Ministerul Apărării a gestionat inițial informația.

„Am observat că la început s-a negat categoric orice trecere a dronei. Abia după consultări cu militarii ucraineni și români s-a afirmat că, totuși, a existat survol, dar drona nu a fost găsită”, a menționat Ozerov.

Potrivit Ministerului Apărării al Republicii Moldova, drona a traversat spațiul aerian în noaptea de 19 noiembrie, între orele 03:22 și 03:35, intrând din direcția localității Lesnaia, Ucraina, și deplasându-se spre Săiți, raionul Ștefan Vodă. Aparatul de zbor s-a aflat la o altitudine de aproximativ 100 de metri, ceea ce a făcut imposibilă detectarea acestuia de sistemele de monitorizare naționale.

Autoritățile menționează că, de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, mai multe drone rusești au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Unele dintre acestea au căzut pe teritoriul țării, provocând explozii în apropierea localităților, ceea ce subliniază riscurile permanente pentru securitatea națională.