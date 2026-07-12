Factual.ro a eliminat de pe pagina sa de Facebook o postare referitoare la rapoartele de activitate ale Consiliului Județean Bihor din perioada în care instituția era condusă de Ilie Bolojan. Materialul este în continuare disponibil pe site-ul publicației, însă apare cu mențiunea că informațiile sunt „în curs de verificare”, după ce redacția a anunțat că solicită documente și clarificări suplimentare autorităților.

Factual.ro a șters de pe pagina oficială de Facebook o postare care făcea trimitere la un articol despre rapoartele de activitate ale Consiliului Județean Bihor din anii în care instituția era condusă de Ilie Bolojan.

Argumentele prezentate în material aveau la bază rapoartele de activitate aferente anilor 2020, 2021 și 2023, în care este menționat centrul Dumbrava, coordonat de Viorel Pașca. Articolul este în continuare disponibil pe site-ul publicației, însă apare cu mențiunea că informațiile sunt „în curs de verificare”.

Potrivit postării eliminate ulterior de pe Facebook, rapoartele de activitate ale Consiliului Județean Bihor făceau referire la colaborarea instituției cu Asociația Dumbrava „Dumnezeu Poartă de Grijă”.

„Rapoartele de activitate ale Consiliului Județean Bihor din 2020, 2021 și 2022, semnate în mandatul lui Ilie Bolojan, menționează colaborarea instituției cu Asociația Dumbrava „Dumnezeu Poartă de Grijă”, scria în postarea publicată pe pagina de Facebook a Factual.ro.

În același mesaj se preciza că documentele nu indică existența unei relații personale între Ilie Bolojan și reprezentanții asociației, însă menționează o colaborare la nivel instituțional.

„Documentele nu indică o relație personală între Bolojan şi reprezentanţii asociației, dar arată că instituția pe care o conducea a colaborat cu organizația”, se arăta în aceeași postare.

Ulterior, publicația a eliminat mesajul de pe rețeaua de socializare.

Deși articolul a rămas disponibil pe site, Factual.ro a precizat că verificările nu au fost încheiate și că au fost solicitate informații suplimentare autorităților.

„Inițial, această verificare primise verdictul de trunchiat. După discuții interne am decis că e nevoie de clarificări, astfel că am solicitat documente și informații suplimentare de la autoritățile publice care menționează colaborarea cu asociația lui Viorel Pașca”, a transmis publicația.

În prezent, articolul este afișat cu mențiunea „în curs de verificare”.

În perioada în care Ilie Bolojan a ocupat funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor, rapoartele de activitate ale instituției au inclus referiri la colaborarea cu Asociația D.P.G. din Dumbrava. În documentul aferent anului 2021 este inclus următorul pasaj:

„Am avut o colaborare bună cu unitățile finanțatoare, respectiv Consiliul Județean Bihor, Direcția de Sănătate Publică Bihor și, de asemenea, cu alte unități sociale, ca cele de la Dumbrava – Asociația D.P.G.”, se precizează în raportul oficial din 2021.