Dan Bunescu, analist în domeniul achizițiilor pentru apărare, critică documentul prezentat de reprezentanții USR privind transformarea companiei ROMARM dintr-o structură administrativă într-un holding industrial strategic. Acesta acuză conducerea Ministerului Economiei că a întârziat procesul de reorganizare și susține că propunerile prezentate nu conțin suficiente detalii despre modul în care ar urma să fie realizată transformarea.

Bunescu contestă atât momentul prezentării documentului, cât și conținutul acestuia. El afirmă că reorganizarea ROMARM era deja prevăzută în strategia pentru industria de apărare aprobată în octombrie 2024, dar și într-o variantă alternativă propusă de Blocul Național Sindical (BNS).

Analistul susține că documentul prezentat de reprezentanții USR vine prea târziu și nu oferă suficiente soluții concrete pentru reorganizarea companiei din industria de apărare. În opinia sa, procesul ar fi trebuit să se desfășoare într-un interval mult mai scurt, iar planul ar fi trebuit să includă măsuri detaliate și mecanisme clare de implementare.

„După 1 an și jumătate în fruntea Ministerului Economiei, după ce s-au plimbat prin teritoriu sau la diverse conferințe și simpozioane, USR-iștii din conducerea ministerului, prin vocea șefului filialei de la Brașov, numitul Irineu Darău, au ieșit cu o nouă manipulare și acțiune de propagandă și un document de doi lei, plastic denumit în limba engleză RUBBISH (gunoi), dar în limbajul pompos al USR «White paper», despre chipurile transformarea ROMARM dintr-o «structură administrativă într-un holding industrial strategic»”, a scris Dan Bunescu.

Acesta consideră că documentul nu explică suficient de clar cum ar urma să fie realizată transformarea și ce instrumente ar putea fi folosite pentru atingerea obiectivului.

„Rog cunoscătorii de la USR să mă ghideze și pe mine prin stufosul document de câteva pagini, probabil elaborat de tovarășa Geanina și băiatul ăla coleg de clasă de-al lui Miruță, ambii unși secretari de stat, și să-mi găsească O IDEE, una singură, despre cum se va petrece această transformare, enablers, pârghii, orice”, a afirmat analistul.

În comentariul său referitor la document, Bunescu critică durata propusă pentru reorganizare și susține că un asemenea proces administrativ ar putea fi realizat într-un interval mult mai scurt decât cel prevăzut de reprezentanții ministerului.

„Irineu Darău, jenant document; să propui niște jaloane pe 3-4 ani, pentru un proces care ar trebui să se desfășoare în 6 luni maximum până și în România. Și să îi spui white paper la un proces pur administrativ, la un document căruia îi lipsesc MULTE capitole și ar fi trebuit să aibă cel puțin 30 de pagini; și mai jenant să vii acum, la spartul târgului, cu el, nu în urmă cu un an și 6 luni, când ați preluat puterea”, a scris acesta.

Analistul consideră că documentul ar fi trebuit să conțină mai multe informații despre etapele reorganizării, instrumentele necesare și mecanismele prin care ROMARM ar putea deveni un holding industrial strategic.

O altă critică vizează existența unor documente anterioare care ar fi abordat deja reorganizarea ROMARM. Bunescu afirmă că o variantă a acestei măsuri apare în strategia pentru industria de apărare a PSD-PNL, aprobată prin hotărâre de Guvern în octombrie 2024, precum și într-o propunere alternativă elaborată de specialiștii Blocului Național Sindical.

„Însă partea cu adevărat supărătoare este că această acțiune de reorganizare a ROMARM, fundamentată mult mai complet, există și în strategia pentru industria de apărare a PSD-PNL, trecută prin HG încă din octombrie 2024, cât și în cea alternativă propusă de BNS, elaborată de specialiști în domeniu”, a declarat analistul.

În opinia sa, prezentarea noului document nu justifică timpul scurs de la preluarea conducerii ministerului și nu demonstrează ce progrese concrete au fost realizate în privința reorganizării companiei.

Bunescu leagă criticile privind reorganizarea companiei și de modul în care au fost alocate contractele aferente programului SAFE. Acesta susține că ROMARM ar fi fost dezavantajată în acest proces și acuză reprezentanții USR că au promovat o comunicare publică menită să mascheze problemele existente.

„Practic, voi ați ars gazul degeaba timp de doi ani de zile, ați umplut spațiul public cu un proces de dezinformare/manipulare și propagandă extrem de agresiv, pentru a masca faptul că pe perioada alocării contractelor SAFE ROMARM a fost practic scoasă din joc”, a afirmat Dan Bunescu.

În final, analistul revine asupra scopului documentului și susține că acesta nu explică mecanismele concrete prin care ROMARM ar putea trece de la actuala structură la modelul industrial propus.

„PS: dacă tot nu înțelegi, acel pompos intitulat WHITE PAPER nu explică în niciun fel pompa din descriere: de la structura administrativă la holding industrial strategic. Și totuși, dacii voștri liberi, mai liberi decât ai lui Simion, bat fericiți din palme”, a conchis Dan Bunescu.

În urmă cu două zile, Irineu Darău a anunțat reorganizarea Romarm SA și a celor 15 filiale ale companiei într-un holding industrial integrat, pentru care o hotărâre ar urma să fie luată până la sfârșitul acestui an. Ministrul interimar al Economiei s-a declarat nemulțumit de modul în care funcționează societatea, pe care o acuză că se limitează la intermedierea contractelor, în timp ce filialele se confruntă cu lipsa comenzilor.

„Suntem convinşi că soluţia aici este să fie creat un holding industrial integrat, care să nu mai aibă 15 filiale disparate, care să funcţioneze în sistem dualist, pentru că nu trebuie să fie politizat, adică să aibă un consiliu de supraveghere şi un directorat şi care să fie organizat pe clustere pe domenii. Aceasta înseamnă, să fie un cluster pe armament, să existe un cluster pe nave, de exemplu, să fie un cluster pe cercetare şi aşa mai departe. Vom avea în zilele următoare un white paper pe care îl publicăm cu opţiunile pe care le avem la dispoziţie, dar insistăm pe urgenţă”, a declarat ministrul, într-o conferință de presă.

Ministrul interimar al Economiei consideră că restructurarea companiei trebuie tratată cu prioritate, în condițiile în care actualul model de funcționare ar putea pune în pericol viitorul societății și al filialelor sale. În acest sens, el a menționat că intenționează să se adreseze și Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Credem că, şi vom merge şi către CSAT, până la sfârşitul anului trebuie luată o decizie, astfel încât în următorii ani să se ajungă la acel holding industrial integrat, competitiv pe piaţa privată, pentru că altfel Romarm şi filialele nu vor putea supravieţui foarte mult timp. Nu voi insista din nou pe resursele minerale energetice, dar vom avea un white paper care să spună exact ce trebuie urmat”, a afirmat Irineu Darău.

Irineu Darău a susținut că Romarm are în prezent un rol predominant comercial, în loc să contribuie mai eficient la dezvoltarea activității industriale a filialelor. Potrivit acestuia, participația companiei în majoritatea filialelor este sub 20%, restul acțiunilor fiind deținute de minister.

Ministrul a atras atenția și asupra nemulțumirilor exprimate de unele filiale în legătură cu efectele comisioanelor percepute de Romarm asupra prețurilor produselor finale.

„Legat de Romarm, să o spunem foarte franc, astăzi Romarm este un intermediar comercial. Are undeva la sub 20% participaţie în majoritatea filialelor, restul participaţiei este la minister şi ceea ce face Romarm este să intermedieze nişte contracte. Dacă nu prea au comenzi filialele, înseamnă că nici Romarm nu îşi face treaba foarte bine, ba chiar sunt filiale care se plâng că din cauza comisioanelor Romarm preţul lor final este necompetitiv”, a mai spus Darău.

Oficialul a susținut în repetate rânduri că este necesară eficientizarea companiei și a celor 15 filiale ale sale. În opinia sa, actuala organizare afectează competitivitatea produselor, iar reorganizarea într-un holding industrial integrat ar trebui să contribuie la îmbunătățirea funcționării societății și la consolidarea poziției sale pe piață.