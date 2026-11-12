România și reforma teritorială: 15 ani de promisiuni, proiecte abandonate și o nouă încercare de redesenare a județelor

De la cele opt regiuni propuse în timpul guvernării PDL și al USL, la proiectele USR de reducere a numărului de județe și până la varianta celor 15 județe readusă în discuție de PSD în noiembrie 2026, reorganizarea administrativ-teritorială a României este una dintre reformele despre care politicienii vorbesc de ani întregi. Până acum niciun guvern nu a reușit să o ducă la capăt.

Multe discuții după ce PSD a pus pe tapet proiectul de redesenare a hărții administrativ-teritoriale. Puține lucruri înțelese din explicațiile politicienilor. Inițiativa de acum are o istorie în spate și e bine să ne reamintim scenariile prezentate de toate partidele în ultimii 15 ani.

România funcționează, în mare parte, după o organizare administrativ-teritorială stabilită în 1968. Țara are 41 de județe, la care se adaugă municipiul București, iar la nivel local există sute de orașe și peste 2.800 de comune.

În ultimele decenii, structura a fost criticată pentru fragmentarea administrativă, costurile ridicate de funcționare și capacitatea redusă a unor localități de a-și susține propriile servicii publice.

Ideea reorganizării nu este însă nouă. A fost promovată de guverne de culori politice diferite, a ajuns în dezbateri parlamentare și a generat proiecte legislative. De fiecare dată, însă, între intenția declarată și aplicarea reformei s-au interpus interese politice, opoziția unor comunități locale și dificultatea de a obține un acord asupra noii hărți administrative.

Una dintre cele mai importante încercări de reorganizare a României a avut loc în 2011, în timpul președinției lui Traian Băsescu și al guvernării PDL, cu premier Emil Boc.

Președintele Băsescu a susținut în mod repetat necesitatea reducerii numărului de județe și a reorganizării administrative în structuri teritoriale mai mari. Argumentul principal era că actualele județe sunt prea mici pentru a susține proiecte importante de infrastructură și dezvoltare și că administrația publică are nevoie de structuri mai eficiente.

Varianta promovată de PDL prevedea reorganizarea țării în opt județe mari, corespunzătoare, în linii generale, celor opt regiuni de dezvoltare existente. Acestea urmau să preia o parte dintre atribuțiile actualelor consilii județene și să devină centre administrative mai puternice.

Propunerea a generat un conflict politic major. UDMR, partener al PDL în coaliția de guvernare, a avut rezerve față de proiect, inclusiv din cauza implicațiilor asupra reprezentării comunităților locale a minorităților. Nu s-a ajuns la un acord politic pentru adoptarea reformei, iar proiectul a picat.

După schimbarea puterii, tema reorganizării a fost preluată de Uniunea Social Liberală (USL), formată în principal din PSD și PNL.

Premierul Victor Ponta și vicepremierul Liviu Dragnea, care ocupa și funcția de ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, au reluat ideea organizării României în opt regiuni.

De această dată, proiectul a fost legat explicit de regionalizare și descentralizare. Guvernul urmărea înființarea unor regiuni administrative care să preia atribuții de la administrația centrală și să gestioneze mai eficient proiectele de dezvoltare.

În 2013, procesul a avansat până la elaborarea unor propuneri legislative și la organizarea unor dezbateri publice. Liviu Dragnea a coordonat demersurile privind delimitarea regiunilor și transferul de competențe.

Proiectul întâmpina însă o problemă fundamentală: Constituția României nu prevedea regiunea ca unitate administrativ-teritorială. Pentru ca aceasta să devină un nou nivel administrativ, era necesară modificarea cadrului constituțional.

În 2014, Legea descentralizării a fost declarată neconstituțională de Curtea Constituțională, iar destrămarea USL și schimbările politice au contribuit la abandonarea procesului.

Totuși, România a rămas cu cele opt regiuni de dezvoltare, folosite pentru planificare și accesarea fondurilor europene.

În timpul guvernării tehnocrate conduse de Dacian Cioloș, discuția despre modernizarea administrației a continuat, însă accentul s-a mutat de la redesenarea județelor către eficientizarea instituțiilor publice.

Nu a fost promovată o reorganizare teritorială comparabilă cu proiectele din 2011 sau 2013. Cele opt regiuni de dezvoltare au rămas structuri de planificare, nu noi niveluri de administrație.

Reorganizarea administrativă a revenit în Parlament printr-o inițiativă a deputatului Tudor-Vlad Benga, de la USR.

Proiectul propunea reducerea numărului de județe la 12 și stabilirea unor praguri demografice pentru comune și orașe, astfel încât localitățile să aibă o populație suficientă pentru a susține funcționarea administrației. Criterii asemănătoare susține și PSD azi.

Inițiativa lui Benga viza atât nivelul județean, cât și fragmentarea administrației locale. Ideea de fond era că numeroase comune sunt prea mici pentru a avea venituri proprii suficiente și pentru a asigura servicii publice de calitate.

Proiectul a ajuns în Parlament, dar a fost respins în 2024. USR însă a readus în dezbaterea publică o temă din anii anteriori.

În octombrie 2024, USR a venit cu o nouă inițiativă, susținută de deputații Alin Apostol, Narcis Mircescu și Teodor Lazăr.

De această dată, propunerea urmărea reducerea celor 41 de județe la opt județe mari, construite în jurul actualelor regiuni de dezvoltare.

Proiectul includea și alte schimbări importante:

Comunele ar fi trebuit să aibă minimum 3.000 de locuitori.

Orașele ar fi trebuit să aibă minimum 20.000 de locuitori.

Bucureștiul urma să fie reorganizat, inclusiv prin eliminarea actualei structuri a sectoarelor, în forma propusă.

Structurile administrative locale urmau să fie comasate și reduse.

USR susținea că reforma ar putea genera economii importante pentru bugetul public, estimând un potențial de aproximativ 17 miliarde de lei anual.

Propunerea a fost contestată de UDMR și alte formațiuni politice. Nici această inițiativă nu a produs o reorganizare efectivă a țării.

În agust 2026, USR anunța că va susține proiecte privind reorganizarea administrativ-teritorială.

În ianuarie 2025, premierul de atunci, Marcel Ciolacu, a anunțat intenția PSD de a elabora un nou proiect de reformă administrativ-teritorială.

Planul prevedea constituirea unui grup de lucru cu reprezentanți ai autorităților locale și ai structurilor administrative, care să analizeze posibilitatea reorganizării. Anunțul nu s-a concretizat însă într-o nouă hartă administrativă.

Cea mai recentă încercare de reorganizare administrativ-teritorială a fost anunțată de PSD în noiembrie 2026, printr-un grup de lucru coordonat de europarlamentarul și vicepreședintele partidului Dragoș Benea.

De această dată, discuția nu se limitează la comasarea comunelor și eficientizarea primăriilor. PSD a adus în spațiul public și posibilitatea reducerii numărului de județe de la 41 la aproximativ 15.

Modelul luat în calcul este cel al celor 15 Curți de Apel din România. Ideea este ca mai multe județe actuale să fie reunite în unități administrative mai mari, după un model de organizare teritorială deja utilizat în sistemul judiciar.

Dragoș Benea a explicat că numărul de 15 nu reprezintă o decizie definitivă. În discuțiile partidului au fost menționate și alte variante, precum 12, 18, 20 sau 22 de județe. Prin urmare, nu există încă o hartă oficială aprobată și nici o listă definitivă a județelor care ar urma să dispară prin comasare.

Un element important al propunerii este că PSD nu vorbește, în această etapă, despre transformarea celor opt regiuni de dezvoltare în unități administrative, așa cum se întâmpla în proiectele din 2011, 2013 sau 2024. Este vorba despre o posibilă comasare a județelor existente, cu păstrarea arhitecturii administrative prevăzute de Constituție.

Pe 9 noiembrie, Dragoș Benea a prezentat șase criterii care ar urma să stea la baza unei proiecții administrative:

1.Populația și evoluția demografică. 2.Sustenabilitatea economică, veniturile proprii și capacitatea de colectare a taxelor. 3.Capacitatea administrativă, investițiile realizate și fondurile atrase. 4.Conectivitatea la infrastructura de transport și la servicii precum cele medicale și de intervenție. 5.Accesul populației la servicii de bază, precum școli, dispensare, grădinițe și creșe. 6.Calitatea serviciilor publice locale, inclusiv alimentarea cu apă, canalizarea, gazele și transportul public.

Pe baza acestor criterii, PSD propune constituirea unor comitete județene de reorganizare, în jurul instituțiilor prefectului. Acestea ar urma să includă reprezentanți ai consiliilor județene și ai unor instituții precum Direcțiile de statistică, Oficiile de cadastru, Inspectoratele școlare și Direcțiile agricole.

Comitetele ar trebui să consulte autoritățile locale și să transmită propuneri către Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Dezvoltării.

O componentă importantă a proiectului PSD vizează administrația locală. Draftul nu este public, doar s-a făcut vorbire despre el.

Potrivit datelor prezentate de Dragoș Benea, România are peste 450 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori și alte aproximativ 1.100 cu cel mult 3.000 de locuitori.

În același timp, peste 55% dintre orașele țării nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori.

PSD analizează posibilitatea comasării unor comune și orașe, în funcție de populație, venituri, capacitate administrativă și accesul cetățenilor la servicii publice.

PSD leagă reforma și de viitorul buget european pentru perioada 2028–2034, în condițiile în care competiția pentru fondurile de coeziune ar putea deveni mai dificilă.

Potrivit PSD, documentul de reorganizare ar urma să fie finalizat în martie 2027. Ulterior, acesta ar putea deveni baza unui proiect legislativ și a unei eventuale angajări a răspunderii Guvernului în Parlament.

La 12 noiembrie 2026, varianta celor 15 județe reprezintă doar un scenariu de lucru, nu un proiect de lege adoptat și nici o hartă administrativă definitivă.

Privind retrospectiv, reorganizarea administrativ-teritorială a României a traversat mai multe guvernări și a fost susținută, în forme diferite, de PDL, PSD, USL și USR. Traian Băsescu, Victor Ponta, Liviu Dragnea, Tudor-Vlad Benga, Marcel Ciolacu și, acum, Dragoș Benea se numără printre actorii politici care au promovat sau coordonat inițiative în această direcție.

Dincolo de numărul județelor, problemele centrale rămân aceleași: 1.cum poate fi organizat statul astfel încât administrația să coste mai puțin, să ofere servicii mai bune și să reducă diferențele dintre comunitățile dezvoltate și cele rămase în urmă? 2.ce probleme vor întâmpina românii, dacă se aplică reforma?