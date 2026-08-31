USR și-a stabilit prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară și a anunțat că va susține proiecte privind reorganizarea administrativ-teritorială, reforma serviciilor secrete, reforma electorală și modificarea Legii Agenției Naționale de Integritate (ANI). Formațiunea precizează, în același timp, că nu va vota un Guvern PSD sau un Executiv care să includă, în formularea partidului, „surogați PSD”.

„Grupurile parlamentare ale USR au stabilit prioritățile legislative în noua sesiune parlamentară”, a transmis formațiunea într-un comunicat.

USR a transmis că este necesară o reorganizare administrativ-teritorială prin comasarea localităților care nu au suficiente resurse pentru a se susține și prin reducerea numărului de județe.

Formațiunea include în această reformă și digitalizarea serviciilor publice, despre care spune că poate contribui la reducerea cheltuielilor administrative.

„Statul trebuie să înceapă o reorganizare prin comasarea localităților prea mici pentru a se susține, dar și o comasare a județelor, iar la reducerea cheltuielilor cu propria funcționare poate contribui și digitalizarea serioasă a accesului la servicii publice”, se arată în comunicatul USR.

O altă prioritate anunțată de USR este reforma serviciilor secrete. Formațiunea susține că rapoartele de activitate ale acestora ar trebui analizate în Parlament, pentru consolidarea controlului civil.

USR propune, de asemenea, limitarea la două mandate, de câte patru ani fiecare, pentru șefii serviciilor secrete.

Partidul mai susține introducerea unei interdicții prin care foștii angajați ai serviciilor secrete să nu poată lucra în domeniul consultanței după încheierea activității în instituțiile respective.

USR anunță că va susține și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă cu normă parțială.

Formațiunea susține că impozitarea suplimentară a contractelor de muncă ale persoanelor cu venituri mici trebuie eliminată.

Printre prioritățile legislative anunțate se află și măsurile privind protecția minorilor în mediul online.

USR susține reducerea timpului petrecut de copii în fața ecranelor, încurajarea socializării directe și consolidarea protecției minorilor împotriva prădătorilor online. Formațiunea include pe listă și reforma electorală. Printre propunerile menționate se află alegerea primarilor și a președinților consiliilor județene în două tururi, precum și reducerea numărului de parlamentari.

USR anunță că va susține și modificarea Legii ANI, astfel încât prevederile acesteia să fie puse în acord cu legislația europeană, despre care formațiunea afirmă că nu permite aplicarea unor sancțiuni retroactive.

În acest context, USR face referire la riscul pierderii unor fonduri europene.

„Ne dorim ca 770 de milioane de euro să nu fie pierduți pentru o răzbunare politică a PSD ce încalcă limitele statului de drept și libertatea timișorenilor de a alege”, a transmis formațiunea.

Afirmația reprezintă poziția politică exprimată de USR în comunicatul transmis luni.

În ceea ce privește formarea unui nou Guvern și procedura de învestire în Parlament, USR anunță că nu va susține un Executiv condus de PSD sau unul în care ar fi incluși, potrivit formulării formațiunii, „surogați PSD”.

„Și, nu, tot nu vom vota un guvern PSD sau care să conțină surogați PSD”, a transmis USR.

Poziția a fost anunțată în aceeași zi în care formațiunea și-a prezentat prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară.