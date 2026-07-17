Președintele Nicușor Dan a declarat că numirea noilor șefi ai serviciilor secrete este un proces la fel de complicat ca formarea unui guvern, deoarece presupune obținerea unei majorități parlamentare. Șeful statului a afirmat, totodată, că nu consideră esențial ca serviciile să fie conduse de un civil.

Despre decizia privind conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE), președintele a explicat că procedura depinde de sprijinul Parlamentului.

„Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre colaborarea pe care o are cu cele două servicii de informații.

„Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționarea unor instituții, chiar de corupție, de zone de interese”, a spus președintele.

Nicușor Dan a afirmat că, în opinia sa, dezbaterea privind profilul viitorului șef al serviciilor nu este cea mai importantă.

„Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”, a declarat acesta.

Președintele a adăugat că problema pe care o consideră cu adevărat importantă este modul în care funcționează instituțiile.

„Ce văd important la servicii este, ca și în alte părți ale administrației, că e aceeași rutină în anumite zone, aceeași rutină și delăsare care nu este în acord cu lumea reală”, a mai spus Nicușor Dan la un post TV.