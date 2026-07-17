Politica

Nicușor Dan a explicat de ce întârzie numirea șefilor serviciilor secrete. Comparația cu noul Guvern

Comentează știrea
Nicușor Dan a explicat de ce întârzie numirea șefilor serviciilor secrete. Comparația cu noul GuvernSRI. Sursa foto: INQUAM Photos
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a declarat că numirea noilor șefi ai serviciilor secrete este un proces la fel de complicat ca formarea unui guvern, deoarece presupune obținerea unei majorități parlamentare. Șeful statului a afirmat, totodată, că nu consideră esențial ca serviciile să fie conduse de un civil.

Despre decizia privind conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) și a Serviciului de Informații Externe (SIE), președintele a explicat că procedura depinde de sprijinul Parlamentului.

„Aici este o chestiune la fel de grea ca formarea noului guvern, pentru că necesită o majoritate parlamentară. În timpul ăsta am avut de lucrat cu serviciile”, a declarat Nicușor Dan.

Cum descrie rolul SRI și SIE

Nicușor Dan

Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro

Șeful statului a vorbit și despre colaborarea pe care o are cu cele două servicii de informații.

„Dacă vorbim de SIE, ei mă ajută să îmi iau deciziile pe zona externă. Dacă vorbim de SRI, sunt fel de fel de chestiuni, inclusiv care țin de nefuncționarea unor instituții, chiar de corupție, de zone de interese”, a spus președintele.

„Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”

Nicușor Dan a afirmat că, în opinia sa, dezbaterea privind profilul viitorului șef al serviciilor nu este cea mai importantă.

„Nu cred că a avea un șef civil e o chestiune așa de importantă”, a declarat acesta.

Președintele a adăugat că problema pe care o consideră cu adevărat importantă este modul în care funcționează instituțiile.

„Ce văd important la servicii este, ca și în alte părți ale administrației, că e aceeași rutină în anumite zone, aceeași rutină și delăsare care nu este în acord cu lumea reală”, a mai spus Nicușor Dan la un post TV.

Stiri calde

22:05 - Adrian Veștea a explicat de ce a căzut Guvernul înainte de vot. Ce partid a schimbat calculele

21:56 - Garnitura guvernamentală a lui Vasile Tofan. 12 miniştri îşi păstrează funcţiile

21:44 - Apar pe drumurile din România și afișează viteza în timp real. Noile sisteme care îi monitorizează pe șoferi

21:33 - Ursula von der Leyen nu va participa la finala Cupei Mondiale. De ce a refuzat invitația

21:24 - Nicușor Dan a explicat de ce întârzie numirea șefilor serviciilor secrete. Comparația cu noul Guvern

21:16 - Nicușor Dan vrea să încerce pistolul de la Erdogan. A fost dezlegat și misterul carnețelului de care nu se desparte

HAI România!

Moartea vine prin algoritm!

Moartea vine prin algoritm!

Cine trădează poporul român?

Cine trădează poporul român?

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Proiecte speciale