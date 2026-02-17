Numirea șefilor serviciilor, în pregătire. Nicușor Dan: Am cinci nume pe fiecare listă

Președintele Nicuşor Dan a afirmat marți că desemnarea conducerii serviciilor de informații reprezintă un proces care implică atât Palatul Cotroceni, cât și Parlamentul, iar decizia urmează să fie luată: „se va întâmpla relativ curând”, a spus șeful statului, care a subliniat că își dorește ca propunerea transmisă Legislativului să nu fie respinsă, pentru a evita un semnal negativ privind stabilitatea politică.

Președintele a explicat că procedura presupune cooperare instituțională.

„Este o decizie comună a preşedintelui şi a Parlamentului şi un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând”, a arătat şeful statului într-o intervenție la RRA.

El a atras atenția că o eventuală respingere a unei propuneri prezidențiale nu ar transmite un mesaj favorabil.

„Este foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate pe care l-a şi transmis în ultimele nouă luni şi un eveniment ca o propunere de servicii a preşedintului care să fie respinsă de Parlament nu e deloc un semn de stabilitate”.

Președintele a insistat asupra necesității unor discuții aprofundate înainte de înaintarea oficială a numelor.

„Tocmai de aceea, trebuie să existe un dialog înainte, subiectul este sensibil, dialogul ăsta trebuie să aibă nuanţele lui de profunzime, de adâncime şi uneori e timp, alteori nu e timp. De exemplu, săptămâna asta nu e timp, pentru că pregătim vizita”, a afirmat şeful statului, precizând că agenda politică internă și contextul internațional au influențat ritmul acestor demersuri.

Potrivit președintelui Nicușor Dan, până în acest moment partidele nu au venit cu propuneri concrete pentru ocuparea acestor funcții. Discuțiile purtate până acum nu au vizat nume anume, ci mai degrabă conturarea profilului potrivit pentru persoanele care ar urma să preia conducerea serviciilor, într-un proces care pare încă în faza de consultare și evaluare. Nicușor Dan: Sunt nişte funcţii cu responsabilitate, deci trebuie să fie nişte oameni maturi Șeful statului a subliniat că este vorba despre poziții cu un grad ridicat de responsabilitate, care necesită oameni maturi, cu experiență profesională solidă și capacitatea de a coordona structuri complexe. În viziunea sa, cei care vor ocupa aceste funcții trebuie să aibă atât direcție și fermitate în decizii, cât și flexibilitate în situații sensibile, tocmai pentru a gestiona eficient instituții formate din numeroși angajați și cu atribuții esențiale pentru stat.

El a adăugat că, deși există interes politic pentru aceste poziții, acesta nu s-a concretizat în propuneri în cadrul discuțiilor oficiale.

Referitor la numele vehiculate în spațiul public, președintele a respins informațiile apărute. ”Tot ce a apărut în spaţiul public sunt speculaţii”.

Șeful statului a precizat că are pentru fiecare funcție atât o listă extinsă, cât și una restrânsă. ”Am o listă lungă şi o listă scurtă pentru fiecare din poziţiile astea”. Întrebat câte variante sunt analizate, el a răspuns: ”Cinci”. ”Între cei cinci, există o ierarhie”, a adăugat el.

În final, președintele și-a exprimat convingerea că propunerea pe care urmează să o înainteze Legislativului va beneficia de sprijinul necesar pentru a fi adoptată. Nicușor Dan a lăsat să se înțeleagă că există deja un climat favorabil în Parlament și că votul va confirma acest lucru. Totodată, el a subliniat că, înainte de trimiterea oficială a nominalizărilor, va purta discuții cu partidele politice, într-o încercare de a consolida susținerea și de a asigura o majoritate clară în momentul votului.