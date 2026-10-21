De la extinderea capacităților de producție și automatizarea proceselor până la accesul la finanțare și intrarea în marile rețele comerciale, companiile din industria alimentară caută soluții pentru a rămâne competitive. Aceste provocări și oportunități se află în centrul discuțiilor de la Timișoara Food Summit, eveniment care reunește fermieri, procesatori, antreprenori și specialiști din domeniu.

Într-un context economic marcat de presiuni asupra costurilor și de nevoia creșterii eficienței, investițiile în tehnologie și modernizarea capacităților de producție devin esențiale pentru companiile din sectorul agroalimentar. Timișoara Food Summit aduce în atenție exemple concrete de afaceri care își bazează dezvoltarea pe astfel de direcții.

În industria lactatelor, antreprenorul David Todoran, de la Mirdatod – Lactate de Ibănești, mizează pe investiții în tehnologie pentru extinderea producției. În același timp, compania Serele SupeR dezvoltă o nouă seră de trei hectare bazată pe sisteme hidroponice, proiect care evidențiază interesul tot mai mare pentru soluții moderne de cultivare și pentru un control mai eficient al proceselor agricole.

Performanța economică nu depinde însă doar de valoarea investițiilor, ci și de capacitatea companiilor de a transforma aceste proiecte în profit. În acest sens, BioTop România vine cu soluții orientate spre creșterea rentabilității afacerilor, într-o perioadă în care eficiența operațională și gestionarea atentă a costurilor au devenit factori decisivi pentru competitivitate.

Tehnologia ocupă un loc important și în zona automatizării. Dan Țone, antreprenorul din spatele Eutron, va prezenta soluții robotizate menite să optimizeze procesele de lucru și să reducă cheltuielile operaționale. Totodată, digitalizarea este privită și din perspectiva activităților administrative. Horațiu Neagoș, fondatorul Centrului General de Arhivare, va aborda modul în care soluțiile digitale de arhivare pot contribui la o organizare mai eficientă a documentelor și la utilizarea optimă a spațiilor din companii.

Perspectivele de dezvoltare ale agriculturii prin tehnologii avansate reprezintă un alt punct de interes al summitului. Varujan Pambuccian, deputat și membru al Comisiei pentru știință și tehnologie din Camera Deputaților, împreună cu Dumitru Prunariu, președintele Fundației Cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu, vor analiza impactul inteligenței artificiale, al dronelor, senzorilor și tehnologiilor spațiale asupra agriculturii. Aceste instrumente pot sprijini monitorizarea culturilor și luarea unor decizii mai bine fundamentate, contribuind la utilizarea eficientă a resurselor și la îmbunătățirea rezultatelor economice.

Pe lângă investiții și tehnologie, accesul la resurse financiare rămâne un element-cheie pentru companiile care vor să își extindă activitatea sau să adopte soluții moderne de producție. În cadrul evenimentului, fondurile europene și mecanismele de implementare a proiectelor de investiții vor fi analizate împreună cu specialiști din domeniu, printre care Adrian-Ionuț Chesnoiu, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Fiscalitatea reprezintă, de asemenea, un factor important în procesul decizional al companiilor. Gabriel Biriș, partener fondator al Biriș Goran, va aduce în discuție impactul reglementărilor fiscale asupra costurilor, fluxurilor de numerar și planurilor de dezvoltare. Pentru producători și procesatori, evaluarea unei investiții presupune nu doar analiza costurilor inițiale sau a capacității suplimentare obținute, ci și înțelegerea efectelor asupra profitabilității pe termen lung.

Odată realizate investițiile și optimizate procesele de producție, următoarea provocare este valorificarea rezultatelor în piață. Din acest motiv, accesul în marile rețele de retail și extinderea exporturilor se numără printre subiectele centrale ale summitului. Participanții vor analiza oportunitățile de colaborare cu lanțurile comerciale, perspectivele cooperării economice internaționale și modalitățile prin care producătorii români își pot consolida prezența pe piețele externe.

Pentru companiile din sectorul agroalimentar, dezvoltarea nu înseamnă doar creșterea volumelor produse, ci și capacitatea de a asigura livrări constante, de a eficientiza operațiunile și de a construi parteneriate comerciale solide. Prin reunirea temelor legate de investiții, tehnologie, finanțare și distribuție, Timișoara Food Summit aduce în prim-plan principalele decizii strategice care vor influența competitivitatea industriei alimentare în perioada următoare.