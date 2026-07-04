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Obiceiurile care îți înfundă canalizarea fără să-ți dai seama. Greșeala pe care milioane de români o fac în fiecare zi

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Obiceiurile care îți înfundă canalizarea fără să-ți dai seama. Greșeala pe care milioane de români o fac în fiecare ziScurgere chiuvetă. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Obiceiurile care îți înfundă canalizarea fără să-ți dai seama. Cele mai multe probleme la canalizarea unei locuințe nu apar din cauza vechimii instalației, ci din obiceiurile de zi cu zi. Iată cele mai frecvente greșeli care duc la înfundarea țevilor și la reparații costisitoare:

1. Arunci uleiul alimentar în chiuvetă

Este probabil cea mai mare greșeală. Chiar dacă este lichid când îl torni, uleiul se răcește și se solidifică pe interiorul țevilor, unde reține resturi de mâncare și formează dopuri.

2. Resturile de mâncare ajung în scurgere

Orezul, pastele, zațul de cafea, cojile de ou, semințele sau bucățile de legume nu ar trebui aruncate în chiuvetă. În timp, acestea se acumulează și blochează conducta.

3. Șervețelele umede sunt aruncate în toaletă

Chiar dacă unele sunt etichetate drept „flushable”, ele se descompun mult mai greu decât hârtia igienică și pot provoca blocaje serioase.

4. Torni zațul de cafea în chiuvetă

Zațul nu se dizolvă în apă și, combinat cu grăsimea, formează un sediment compact în interiorul țevilor de canalizare.

5. Părul ajunge în scurgerea căzii sau a dușului

Părul se încurcă ușor cu reziduurile de săpun și formează dopuri greu de îndepărtat.

Canalizare

Sursa foto: ipn.md

6. Arunci în WC produse de igienă

Absorbantele, tampoanele, bețișoarele de urechi, dischetele demachiante, scutecele sau ața dentară nu trebuie aruncate niciodată în vasul de toaletă.

7. Folosești prea mult detergent

Excesul de detergent și balsam poate favoriza depunerile în conducte, mai ales dacă se combină cu grăsimi și calcar.

8. Ignori curățarea periodică a sifonului

Sifonul de la chiuvetă sau duș acumulează grăsime, păr și impurități. Curățarea lui la câteva luni poate preveni multe probleme.

9. Folosești frecvent soluții chimice foarte agresive

Acestea pot deteriora anumite tipuri de țevi și, dacă dopul este mare, de multe ori nici nu îl elimină.

10. Lași grăsimea de la gătit să ajungă în canalizare

Pe lângă ulei, untura, untul topit sau sosurile grase se depun pe pereții conductelor și reduc treptat diametrul acestora.

Cum previi înfundarea canalizării

  • Șterge tigaia cu un șervețel înainte de spălare.
  • Montează o sită la scurgerea chiuvetei și a dușului.
  • Colectează uleiul alimentar într-un recipient și predă-l la un punct de colectare.
  • Curăță periodic sifoanele.
  • Clătește ocazional scurgerile cu apă fierbinte (dacă instalația permite), pentru a reduce depunerile de grăsime.

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