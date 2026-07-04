Obiceiurile care îți înfundă canalizarea fără să-ți dai seama. Cele mai multe probleme la canalizarea unei locuințe nu apar din cauza vechimii instalației, ci din obiceiurile de zi cu zi. Iată cele mai frecvente greșeli care duc la înfundarea țevilor și la reparații costisitoare:

Este probabil cea mai mare greșeală. Chiar dacă este lichid când îl torni, uleiul se răcește și se solidifică pe interiorul țevilor, unde reține resturi de mâncare și formează dopuri.

Orezul, pastele, zațul de cafea, cojile de ou, semințele sau bucățile de legume nu ar trebui aruncate în chiuvetă. În timp, acestea se acumulează și blochează conducta.

Chiar dacă unele sunt etichetate drept „flushable”, ele se descompun mult mai greu decât hârtia igienică și pot provoca blocaje serioase.

Zațul nu se dizolvă în apă și, combinat cu grăsimea, formează un sediment compact în interiorul țevilor de canalizare.

Părul se încurcă ușor cu reziduurile de săpun și formează dopuri greu de îndepărtat.

Absorbantele, tampoanele, bețișoarele de urechi, dischetele demachiante, scutecele sau ața dentară nu trebuie aruncate niciodată în vasul de toaletă.

Excesul de detergent și balsam poate favoriza depunerile în conducte, mai ales dacă se combină cu grăsimi și calcar.

Sifonul de la chiuvetă sau duș acumulează grăsime, păr și impurități. Curățarea lui la câteva luni poate preveni multe probleme.

Acestea pot deteriora anumite tipuri de țevi și, dacă dopul este mare, de multe ori nici nu îl elimină.

Pe lângă ulei, untura, untul topit sau sosurile grase se depun pe pereții conductelor și reduc treptat diametrul acestora.