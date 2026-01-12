Gruparea teroristă Hamas emite directive pentru transferul controlului către un comitet de pace

Gruparea teroristă Hamas a emis directive către toate agențiile guvernamentale din Gaza pentru a se pregăti să cedeze autoritatea viitorului guvern tehnocratic palestinian, potrivit The Jerusalem Post.

Decizia survine după planurile Statelor Unite de a implementa un mecanism de supraveghere a guvernului prin intermediul unui organism numit „Board of Peace”. Compoziția acestui organism urmează să fie anunțată în cursul acestei luni.

Potrivit raportului publicat de agenția de știri SAFA, gruparea teroristă Hamas a transmis instrucțiuni pentru toate instituțiile sale să fie pregătite să predea controlul către noul guvern tehnocratic. „[Hamas] a emis directive către toate agențiile guvernamentale și instituțiile pentru a fi pregătite să cedeze toate domeniile acestui organism,” a declarat purtătorul de cuvânt al grupării teroriste, Hazem Qassem, citat de SAFA.

Acesta a precizat că există „instrucțiuni pentru a facilita procesul de predare pentru a asigura succesul activității acestui organism, în conformitate cu interesul superior palestinian și în implementarea planului care a pus capăt războiului din Gaza, semnat la Sharm el-Sheikh.”

Planul președintelui american Donald Trump prevede înființarea Board of Peace în Gaza, un organism care va supraveghea guvernul tehnocratic palestinian. Acesta va fi alcătuit din indivizi aleși de palestinieni, dar aprobați de Israel după un proces de verificare a listelor prezentate.

Reuters a raportat că componența board-ului ar putea fi anunțată în această lună, posibil chiar săptămâna aceasta, conform unui oficial american citat de agenție.

Fostul trimis ONU, Nickolay Mladenov, urmează să fie numit director al Board of Peace pentru Fâșia Gaza. În acest context, premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis lui Mladenov că „Hamas trebuie dezarmat și Fâșia Gaza trebuie demilitarizată în conformitate cu planul în 20 de puncte al președintelui SUA Donald Trump.”

Aceste comentarii au fost făcute în timpul unei întâlniri dintre Netanyahu și Mladenov, cu o zi înainte ca fostul trimis ONU să se întâlnească cu oficialul Autorității Palestiniene Hussein al-Sheikh la Ramallah.

În timpul întâlnirii cu Hussein al-Sheikh, Mladenov a discutat „situația din Fâșia Gaza, modalitățile de a trece la a doua fază și mecanismele pentru implementarea planului (Trump),” a declarat oficialul palestinian, citat de Reuters.

Planul vizează stabilirea unui guvern tehnocratic care să gestioneze problemele administrative și să faciliteze livrarea ajutorului umanitar în regiune.

Până acum, mai multe operațiuni umanitare au fost desfășurate în Fâșia Gaza, inclusiv airdrop-uri de ajutor umanitar, pentru a sprijini populația civilă afectată de conflictele recente.