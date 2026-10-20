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Pete Hegseth s-a întâlnit cu Benjamin Netanyahu. Vizită neanunțată în Israel

Pete Hegseth s-a întâlnit cu Benjamin Netanyahu. Vizită neanunțată în IsraelHegseth / sursa foto: captură YouTube
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Din cuprinsul articolului

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-ar fi întâlnit luni, 19 octombrie 2026, cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în timpul unei vizite neanunțate în Israel, potrivit publicației Axios, care citează două surse familiarizate cu situația.

Vizita are loc într-un moment sensibil pentru politica israeliană și pentru relațiile dintre Washington și Ierusalim. Cu mai puțin de o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din Israel, președintele american Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Netanyahu, în timp ce vicepreședintele JD Vance a declarat că nu dorește să se implice în scrutinul israelian.

Pete Hegseth a confirmat o vizită în zona de responsabilitate a CENTCOM

Într-o postare pe rețelele sociale, Pete Hegseth a anunțat că a vizitat militari americani din zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Aceasta include Orientul Mijlociu, nord-estul Africii și anumite părți ale Asiei.

Mesajul ministrului american nu a confirmat în mod direct întâlnirea cu Benjamin Netanyahu. Informația privind discuțiile dintre cei doi a fost relatată de Axios, pe baza declarațiilor a două surse care cunosc detaliile vizitei.

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Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru Netanyahu înaintea alegerilor

Anunțul privind vizita lui Hegseth vine la o zi după ce Donald Trump și-a declarat sprijinul pentru Benjamin Netanyahu în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru săptămâna următoare.

Scrutinul reprezintă primul vot parlamentar din Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, eveniment care a declanșat un nou conflict major în regiune și a fost urmat de extinderea confruntărilor militare în Gaza, Liban și Iran.

Potrivit sondajelor citate de Reuters, coaliția religios-naționalistă condusă de Netanyahu riscă să piardă majoritatea parlamentară. Totuși, nici partidele de opoziție nu par să aibă o cale sigură spre formarea unui nou guvern.

Rezultatul alegerilor ar putea influența direcția politică a Israelului, inclusiv relațiile cu Statele Unite și abordarea conflictelor regionale.

JD Vance a evitat să îl susțină public pe premierul israelian

Poziția lui Trump contrastează cu declarațiile vicepreședintelui american JD Vance, care a refuzat luni să își exprime sprijinul pentru Netanyahu în alegerile din Israel.

JD Vance

JD Vance. Sursă foto: captură video

Într-un interviu acordat publicației digitale 2WAY, Vance a explicat că se concentrează asupra politicii electorale americane, în special asupra alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial.

„Eu îmi exprim sprijinul pentru candidații americani, iar atenția mea este concentrată asupra alegerilor de la jumătatea mandatului”, a declarat vicepreședintele SUA.

Vance a precizat că nu este nici împotriva susținerii lui Netanyahu, nici în favoarea acesteia, adăugând că nu se implică în alegerile israeliene.

Declarația evidențiază diferența dintre poziția publică a președintelui american și abordarea vicepreședintelui în privința scrutinului din Israel. Vance îl susținuse anterior pe premierul ungar Viktor Orbán în contextul alegerilor din Ungaria.

Ce se știe despre vizita lui Hegseth

Până la publicarea informației, singurul element confirmat direct de Hegseth era vizita sa la militarii americani din zona de responsabilitate a CENTCOM. Întâlnirea cu Netanyahu rămânea o informație relatată de Axios, fără confirmare independentă imediată.

În acest context, nu există suficiente informații publice pentru a stabili dacă deplasarea a avut legătură directă cu alegerile israeliene sau dacă discuțiile au vizat situația de securitate din Orientul Mijlociu.

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