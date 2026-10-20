Maria Forna a demisionat din funcția de prefect al județului Cluj, după un mandat de un an și opt luni. Decizia vine după votul exprimat în Parlament, iar aceasta își va continua activitatea până când noul Guvern va adopta hotărârea privind încetarea exercitării funcției.

Fosta prefectă a transmis că plecarea din funcție nu înseamnă retragerea din spațiul public și că va continua să se implice în problemele județului. Printre realizările pe care le-a evidențiat se numără reabilitarea clădirii Palatului Administrativ din Cluj, sediul Instituției Prefectului.

„În urma votului exprimat astăzi în Parlamentul României, demisionez din funcţia de prefect al judeţului Cluj. Este o decizie pe care o iau cu fruntea sus şi cu convingerea că am dat tot ce am avut mai bun din punct de vedere profesional. Voi rămâne în funcţie până în momentul în care noul Guvern va emite Hotărârea privind încetarea exercitării funcţiei şi aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial. Până în ultima zi, îmi voi exercita atribuţiile cu demnitate şi decenţă, cu aceeaşi seriozitate şi cu acelaşi respect faţă de oameni cu care am depus jurământul în calitate de prefect, în 28 februarie 2025”, a transmis Maria Forna.

La finalul mandatului, Maria Forna a evidențiat lucrările de reabilitare a Palatului Administrativ, clădirea în care funcționează Instituția Prefectului. Ea a susținut că proiectul a contribuit la modernizarea unui imobil cu valoare istorică pentru comunitatea clujeană.

„Nu este doar o lucrare de reabilitare. Este o clădire cu istorie, un loc care aparţine tuturor clujenilor, pe care l-am găsit având nevoie de grijă şi pe care îl las acum demn de comunitatea pe care o deserveşte. Mă bucur că toţi colegii care lucrează aici şi toţi cetăţenii care îi vor trece pragul găsesc şi vor găsi un spaţiu modern, sigur şi primitor. Este moştenirea pe care o las şi pentru care m-am dedicat alături de toţi cei implicaţi în proiect”, a arătat Forna.

Fosta prefectă a anunțat că va prezenta și un bilanț complet al activității desfășurate pe durata mandatului.

În mesajul său, Maria Forna a adresat mulțumiri angajaților Prefecturii și colegilor din PNL Cluj, precum și primarilor, consilierilor și reprezentanților autorităților centrale, județene și locale.

Aceasta a menționat și colaborarea cu instituțiile deconcentrate, structurile de ordine publică și cele pentru situații de urgență, cultele religioase, societatea civilă, mediul de afaceri și presa. De asemenea, le-a mulțumit membrilor familiei pentru sprijinul oferit.

Maria Forna a subliniat că renunțarea la funcția de prefect nu înseamnă încheierea implicării sale în viața publică a județului Cluj. Ea a transmis că va continua să urmărească problemele locale și să își exprime opiniile atunci când va considera că interesele comunității o impun.

„Las în urmă o funcţie, dar nu las în urmă Clujul. Îl port cu mine, cu oamenii lui, cu poveştile lui şi cu tot ce am construit împreună. Plecarea din această funcţie nu înseamnă o retragere. Voi rămâne în spaţiul public, activă şi implicată, cu aceeaşi energie şi cu acelaşi angajament faţă de Cluj şi faţă de oamenii lui.

Voi fi în continuare vigilentă, voi urmări cu atenţie tot ce se întâmplă în judeţul nostru şi îmi voi spune punctul de vedere ori de câte ori interesul clujenilor o va cere. Experienţa acestui mandat m-a învăţat cât de mult contează să fii prezent, să asculţi şi să nu taci atunci când lucrurile nu merg în direcţia bună. Aşa voi continua”, a conchis Maria Forna.