Politica

Președintele CJ Cluj cere demisia lui Bolojan

Președintele CJ Cluj cere demisia lui BolojanAlin Tișe. Sursă foto: Facebook
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Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îi cere, pe Facebook, lui Ilie Bolojan, să demisioneze de la conducerea PNL și acuză actuala echipă de conducere a partidului de „incompetență”.

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Declarațiile vin după anunțul potrivit căruia liberalii care ocupă funcții publice cu sprijin politic trebuie să își depună demisiile, în contextul trecerii PNL în opoziție.

Tișe susține că responsabilitatea pentru situația actuală a partidului ar aparține conducerii, nu membrilor care au obținut funcții prin susținerea formațiunii.

„Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile publice! Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru!”, a susținut președintele CJ Cluj.

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Tișe, atac la Bolojan

Acesta consideră că peneliștii din administrație nu ar trebui să suporte consecințele deciziilor luate la nivel central.

„Oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos”, afirmă Tișe.

Președintele Consiliului Județean Cluj susține că Ilie Bolojan ar trebui să fie primul care își depune demisia, alături de ceilalți membri ai conducerii pe care îi consideră responsabili pentru situația PNL.

Tișe susține că liderii partidului nu ar avea, împreună, voturile unui singur primar liberal.

Ce l-a nemulțumit pe șeful CJ Cluj

El cere ca, în cazul unor demisii colective, măsura să fie aplicată tuturor persoanelor numite politic, inclusiv directorilor, consilierilor și reprezentanților PNL din consiliile de administrație ale instituțiilor și companiilor de stat.

„Fie pleacă toți, fie niciunul!”

„Toate funcțiile politice deținute de PNL – directori, consilieri, șefii de peste tot”, afirmă Tișe, solicitând ca eventualele plecări să nu fie selective.

„Fie pleacă toți, fie niciunul!”, transmite liderul CJ Cluj, care acuză conducerea liberală că ar trata partidul ca pe o proprietate personală.

Reacția sa apare după ce Ilie Bolojan a anunțat că liberalii numiți în funcții de conducere cu sprijinul politic al PNL își vor depune demisiile la începutul săptămânii, ca urmare a deciziei partidului de a trece în opoziție.

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