Elveția nu e un caz izolat. Cronologia incendiilor mortale în cluburi

Tragedia din barul Le Constellation din Crans-Montana, Elveția, care a avut loc în noaptea de Anul Nou și s-a soldat cu peste 40 de morți și 115 răniți, readuce în atenție istoricul incendiilor în spații de divertisment, adesea soldate cu victime numeroase. Majoritatea celor prezenți erau tineri și turiști care sărbătoreau trecerea în 2026.

Președintele Confederației Elvețiene, Guy Parmelin, a declarat că tragedia este „una dintre cele mai grave” din istoria recentă a Elveției și că amploarea incidentului este „fără precedent”. Autoritățile investighează cauzele și circumstanțele exacte ale incendiului, în timp ce comunitatea locală încearcă să facă față șocului și pierderilor masive.

De la începutul anilor 1970, cel puțin 21 de incendii majore în cluburi de noapte au provocat 40 sau mai multe decese.

1 noiembrie 1970, Franța: Incendiul din sala de dans 5-7 din Saint-Laurent-du-Pont a ucis 146 de persoane, majoritatea tineri.

28 mai 1977, SUA: 165 de morți într-un club din Southgate, Kentucky.

31 decembrie 1979, Canada: Clubul Opémiska din Chapais, Quebec, a fost devastat, 48 de decese.

14 februarie 1981, Irlanda: 48 de persoane au murit în discoteca Stardust, Dublin.

17 decembrie 1983, Spania: 81 de morți în clubul Alcala 20, Madrid.

14 ianuarie 1990, Spania: 43 de decese în clubul de dans din Zaragoza.

25 martie 1990, SUA: 87 de persoane și-au pierdut viața în clubul Happy Land, Bronx, New York.

23 noiembrie 1994, China: 233 de morți într-o discotecă din Fuxin, provincia Liaoning.

18 martie 1996, Filipine: 162 de persoane au murit în discoteca Ozone, Manila.

30 octombrie 1998, Suedia: 63 de tineri (12–19 ani) au pierit în Hisingen, Göteborg, la o petrecere de Halloween.

25 decembrie 2000, China: 311 de victime într-un complex comercial și discotecă din Luoyang, în timpul Crăciunului.

9 iulie 2002, Indonezia: 42 de persoane au murit într-un restaurant-karaoke din Palembang, Sumatra.

1 decembrie 2002, Venezuela: 65 de persoane au murit în discoteca La Guajira, Caracas.

20 februarie 2003, SUA: 100 de morți într-un club din West Warwick, Rhode Island.

31 decembrie 2004, Argentina: 194 de decese în discoteca din Buenos Aires, unde aproximativ 2.000 de tineri participau la un concert rock.

20 septembrie 2008, China: 44 de persoane și-au pierdut viața într-o discotecă din Shenzhen, incident provocat de artificii.

1 ianuarie 2009, Thailanda: 66 de morți în Bangkok, în club de Anul Nou, cauzat de artificii.

5 decembrie 2009, Rusia: 155 de decese în clubul din Perm, în urma artificiilor aprinse în interior.

27 ianuarie 2013, Brazilia: 242 de morți și peste 600 de răniți în Santa Maria, provocat de foc de artificii.

16 martie 2025, Macedonia de Nord: 63 de victime în clubul Pulse din Kocani, incendiu provocat de artificii, urmat de îmbulzeală.

Pe, 30 octombrie 2015, 64 de româniau murit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert cu spectacol pirotehnic. Un supraviețuitor s-a sinucis ulterior. Localul era supraaglomerat, iar ieșirile de urgență erau insuficiente, ceea ce a făcut evacuarea extrem de dificilă.

Mulți dintre cei prezenți au suferit arsuri severe și intoxicații cu fum, fiind transportați la spitale din București și centre specializate în tratarea arsurilor.

Autoritățile au constatat că localul nu respecta toate normele de siguranță împotriva incendiilor și că materialele decorative erau extrem de inflamabile. Lipsa autorizațiilor complete a amplificat tragedia.