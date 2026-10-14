Justitie

Dosar penal după accidentul în care Ruben Lațcău a lovit un tramvai la Timișoara

Dosar penal după accidentul în care Ruben Lațcău a lovit un tramvai la TimișoaraRuben Lațcău. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Polițiștii din Timișoara au deschis un dosar penal și au solicitat documente și înregistrări video pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul din 30 septembrie, în care a fost implicat Ruben Lațcău (USR), viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului. La momentul respectiv, acesta conducea o mașină a Societății Drumuri Municipale și a lovit un tramvai Armonia.

Poliția a cerut înregistrări video și documente

Agenții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au transmis o ordonanță prin care au solicitat mai multe documente și imagini pentru anchetarea accidentului produs la intersecția străzilor Gheorghe Doja și Brașov din Timișoara.

Potrivit unor surse, anchetatorii au cerut înregistrările camerelor de supraveghere din tramvaiul implicat în accident, precum și rapoarte, constatări tehnice, note și alte documente relevante pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs coliziunea.

Dosar penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată

Dosarul a fost deschis in rem la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara și vizează infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

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Ancheta urmează să stabilească dacă Ruben Lațcău și reprezentanții Societății de Transport Public Timișoara au respectat prevederile legale în gestionarea situației și dacă au existat eventuale nereguli.

Deschiderea unui dosar in rem înseamnă că cercetările vizează, în această etapă, fapta, nu o persoană anume. Stabilirea eventualelor răspunderi depinde de rezultatele anchetei.

Ruben Lațcău a fost condamnat în trecut după ce a condus cu permisul suspendat

Ruben Lațcău a mai fost condamnat în 2018 la 80 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a fost prins la volanul mașinii personale, deși avea permisul de conducere suspendat.

În 2020, acesta a efectuat orele de muncă în folosul comunității la societatea Horticultura. În toamna aceluiași an, a fost desemnat viceprimar al Timișoarei, funcție pe care a păstrat-o și după alegerile locale din 2024.

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