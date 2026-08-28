Dominic Fritz își va pierde mandatul de primar al Timișoarei după ce Nicușor Dan a promulgat Legea ANI, însă administrația orașului nu va rămâne fără conducere până la organizarea unor eventuale alegeri. Ruben Lațcău, unul dintre viceprimarii municipiului, a fost desemnat încă din 2024 drept primul înlocuitor de drept al primarului.

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri, 28 august, Legea ANI, care prevede încetarea mandatului persoanelor declarate definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese, la 30 de zile de la intrarea actului normativ în vigoare.

Șeful statului și-a menținut obiecțiile față de lege, însă a decis promulgarea acesteia pentru a evita riscul pierderii fondurilor europene din PNRR.

În cazul lui Dominic Fritz există deja o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținută constatarea ANI privind existența unui conflict de interese. Prin urmare, după împlinirea termenului prevăzut de noua legislație, mandatul său de primar urmează să înceteze.

Succesorul interimar al lui Dominic Fritz nu trebuie stabilit printr-o nouă negociere politică. Consiliul Local Timișoara a decis încă din noiembrie 2024 cine va prelua atribuțiile primarului în cazul vacantării funcției.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 488 din 19 noiembrie 2024, Ruben Lațcău a fost reales viceprimar cu 24 de voturi. Documentul stabilește că acesta „va exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Municipiului Timișoara”.

Astfel, după vacantarea funcției ocupate de Dominic Fritz, Ruben Lațcău va exercita atribuțiile de primar al Timișoarei, până la schimbarea situației printr-o hotărâre a Consiliului Local sau până la preluarea mandatului de către un nou primar ales.

Codul administrativ stabilește că, atunci când funcția de primar devine vacantă, atribuțiile sunt exercitate de viceprimarul desemnat de Consiliul Local. În această perioadă, viceprimarul își păstrează inclusiv dreptul de vot în Consiliul Local și beneficiază de indemnizația aferentă funcției de primar.

Ruben Lațcău ocupă funcția de viceprimar al Timișoarei din 2020 și este unul dintre principalii colaboratori ai lui Dominic Fritz. În administrația locală, acesta a avut responsabilități legate de investiții, infrastructură, regenerare urbană și transport public.

Lațcău a devenit una dintre cele mai vizibile figuri ale administrației Fritz, fiind implicat politic în proiecte importante de infrastructură și în principalele șantiere ale municipalității.

Viceprimarul și-a construit, totodată, un profil politic combativ, cu poziții critice față de administrația locală precedentă, PSD și PNL, dar și față de unele instituții ale statului și sistemul judiciar.

Într-un interviu acordat în 2024, Ruben Lațcău susținea că Primăria Timișoara ar fi funcționat înainte de 2020 după un „model oligarhic”, în jurul unei rețele clientelare asociate PNL. El descria schimbările făcute de administrația Fritz drept un proces de „deparazitare” a instituției.

Lațcău susținea atunci că administrația locală se confruntă cu structuri pe care le considera „rețele clientelare”, despre care afirma că aveau acces la bani publici și influență în instituții. Acuzațiile au fost contestate de adversarii politici ai viceprimarului.

Unul dintre cele mai cunoscute conflicte politice ale lui Ruben Lațcău este cel cu Alfred Simonis, președintele PSD Timiș și al Consiliului Județean Timiș.

În octombrie 2025, Lațcău critica modul în care administrația județeană gestiona proiectul noului stadion Dan Păltinișanu și își exprima îndoielile cu privire la realizarea Institutului Regional de Oncologie. Simonis a reacționat și a acuzat conducerea Primăriei Timișoara că lansează atacuri „răuvoitoare”.

Conflictul a continuat și în 2026. În luna iulie, Lațcău a publicat un mesaj filmat în apropierea terenului fostului stadion Dan Păltinișanu, ironizând proiectul promovat de Simonis.

„Acolo e doar câmp și campanie electorală”, spunea viceprimarul.

Simonis i-a răspuns a doua zi.

Cei doi au găsit însă și domenii în care pot colabora. În iunie 2026, Lațcău a susținut public ideea unei rețele integrate de transport la nivelul județului și a afirmat că Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș pot lucra împreună pentru dezvoltarea transportului metropolitan.

Plecarea lui Dominic Fritz va deschide calea pentru organizarea unor alegeri pentru funcția de primar. Procedura presupune ca prefectul să constate, prin ordin, încetarea înainte de termen a mandatului. Ordinul poate fi contestat în instanță.

Ulterior, Guvernul stabilește data alegerilor, acestea urmând să fie organizate în termenul prevăzut de Codul administrativ, calculat de la expirarea perioadei în care ordinul prefectului poate fi contestat sau, dacă este deschis un proces, de la rămânerea definitivă a hotărârii instanței.

Un precedent recent este reprezentat de Sectorul 6 din București, unde funcția de primar a devenit vacantă după plecarea lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei.

Ciucu a demisionat în decembrie 2025, după ce a câștigat alegerile pentru Primăria Generală. Prefectul a constatat încetarea mandatului la 5 ianuarie 2026, iar atribuțiile au fost preluate de viceprimarul Paul Moldovan, desemnat anterior primul înlocuitor de drept.

În august 2026, Sectorul 6 se afla în continuare printre cele 24 de unități administrativ-teritoriale în care ar trebui organizate alegeri pentru funcția de primar, potrivit declarațiilor președintelui Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, din 21 august.

În cazul Timișoarei există discuții politice privind organizarea rapidă a alegerilor și susținerea unui candidat comun. Potrivit unor surse politice, USR și PNL discută posibilitatea de a merge împreună la eventualul scrutin.

Ruben Lațcău este una dintre variantele vehiculate, alături de posibilitatea susținerii unui candidat independent cu notorietate în Timișoara.