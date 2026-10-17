Caz de camătă în București. Un bărbat a plătit 150.000 de euro dobândă

Un bărbat din București a reclamat la Poliție că a plătit aproximativ 150.000 de euro dobândă pentru un împrumut de 36.000 de euro, primit de la o persoană care ar fi practicat camăta. Deși achitase deja de peste patru ori suma împrumutată, suspectul i-ar mai fi solicitat 160.000 de euro. Polițiștii l-au prins în flagrant vineri, 16 octombrie, după ce ar fi încasat o parte din dobânda lunară.

Un bărbat din București a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că ar fi acordat împrumuturi cu dobândă fără a avea acest drept. Ancheta a început după ce o persoană a reclamat că ajunsese să plătească sume foarte mari pentru banii împrumutați.

Plângerea a fost depusă pe 5 octombrie, iar cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2024 – octombrie 2026, persoana care a formulat sesizarea ar fi împrumutat în total 36.000 de euro, pentru care i-ar fi fost percepută inițial o dobândă lunară de 10%.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că bărbatul ar fi plătit aproximativ 150.000 de euro până la momentul depunerii plângerii.

Suma ar fi reprezentat exclusiv dobânda percepută pentru împrumut, fără a include rambursarea banilor primiți inițial.

Cu toate că achitase deja o sumă de peste patru ori mai mare decât valoarea împrumutului, persoana care îi oferise banii i-ar mai fi cerut 160.000 de euro.

Dobânda lunară, stabilită inițial la 10%, ar fi ajuns între timp la 82.000 de lei, potrivit informațiilor obținute în cadrul anchetei.

Vineri, 16 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 4 au organizat o acțiune pentru prinderea bărbatului suspectat de camătă. Acesta a fost prins în flagrant imediat după ce ar fi primit de la persoana care depusese plângerea suma de 18.500 de lei.

Banii ar fi reprezentat o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei solicitată de suspect. După intervenție, polițiștii au efectuat un control corporal asupra bărbatului și au verificat autoturismul pe care acesta îl utiliza. Pe lângă suma de 18.500 de lei primită de la persoana vătămată, anchetatorii au descoperit alți 17.800 de lei și 100 de euro.

Potrivit polițiștilor, proveniența acestor sume nu a putut fi justificată în momentul verificărilor. De asemenea, în urma controlului a fost găsit un obiect contondent.

După prinderea în flagrant, suspectul a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

În urma administrării probelor, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Bărbatul urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea legală corespunzătoare.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Ancheta continuă pentru săvârșirea infracțiunii de camătă, urmând să fie stabilite toate împrejurările în care au fost acordate împrumuturile și solicitate sumele de bani.