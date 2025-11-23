Antim, mai mult decât un sfânt, o legendă a patriotismului românesc

Evenimentul Istoric Nr.92 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Despre Sfântul Antim Ivireanul vorbesc realizările sale pe linia tipăririi cărților românești și trudei creștine. A reușit să-și lege numele de epoca brâncovenească, expresia iluminismului din Țara Românească dar și expresia dorinței de emancipare națională.

Indiferent că a fost episcop sau mitropolit, pe unde a fost, Antim Ivireanul a trudit pentru creștinătatea românească. Venit la chemarea domnitorului Brâncoveanu, în spațiul românesc a deprins limba română atât de bine încât va tipări carte românească. A ctitorit Mânăstirea Antim din București, pe care a înzestrat-o cu proprietăți.

Epoca fanariotă a fost o epo­că a contrastelor. Pe de o parte, unii domnitori erau veleitari și dornici de înavuțire, alții, în limita scurtelor lor mandate (domnii cum­părate pe sume mari de bani la Con­stantinopol), au încercat unele refor­me. Martiriul Sfântului Constantin Brâncoveanu, al fiilor săi și sfetnicu­lui Ianache Văcărescu din 15 august 1714 avea să aibă drept consecință venirea fanarioților la București.

Antim Ivireanul a fost caterisit și a fost lichidat pe drumul spre locul din cuprinsul Imperiului Otoman unde ar fi trebuit să ducă viață călugărească.

La Râmnicu Vâlcea, unde a fost episcop, Biblioteca Județeană din localitate se numește „Antim Ivireanul”. Marele mitropolit s-a impus ca un sfânt martir, fapt pentru care Biserica Ortodoxă Română a decis să-l canonizeze.

