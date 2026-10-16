Decizia de a reda trotuarele pietonilor a stârnit reacții aprinse în rândul șoferilor din Capitală, iar primarul general Ciprian Ciucu a decis să le răspundă direct celor care îl critică pentru că elimină parcările improvizate pe spațiul pietonal. Edilul susține că prioritatea sa este un oraș bine organizat, sigur și accesibil pentru toți locuitorii, nu confortul de a lăsa mașina chiar în fața blocului.

Trotuarele din București au fost mult timp ocupate de vehicule, blocând trecerea mamelor cu cărucioare, a persoanelor în vârstă sau a celor cu dizabilități. Edilul consideră că redarea acestor spații către comunitate reprezintă un pas firesc spre un mediu urban civilizat.

„Mi-au spus că urăsc maşinile. Nu mă încearcă diferite sentimente faţă obiecte, dar sunt alte lucruri mai importante la care ţin: iubesc oraşul, aerul curat, ordinea, şi, în general, lucrurile bine puse la punct. Atunci când eliberăm bulevardele principale de sub maşini nu facem altceva decât să echilibrăm situaţia de fapt, să le facem loc şi pietonilor. Atâta tot”, afirmă primarul general Ciprian Ciucu pe Facebook.

Bucureștiul și județul Ilfov înregistrează aproximativ 2,8 milioane de autoturisme, potrivit datelor furnizate de Registrul Auto Român. În acest context, primarul general subliniază că măsurile de eliberare a spațiului pietonal sunt esențiale.

„Că aşa este normal să fie, şi da, un primar trebuie să prioritizeze vieţile lor în raport cu confortul de a-ţi parca maşina în uşa blocului, pe trotuar la bulevard”, adaugă Ciucu.

Punctul de vedere al edilului este că asumarea unor măsuri nepopulare face parte din responsabilitatea de a conduce administrația locală. La avertismentele potrivit cărora șoferii nemulțumiți nu îi vor mai acorda votul la viitoarele alegeri, acesta răspunde că modernizarea orașului primează în fața mizelor electorale.

„De parcă scopul meu este să fiu primar ca să fiu reales la infinit. Nu, scopul meu este să pun oraşul la punct, să ne civilizăm”, punctează Ciucu.

O altă solicitare frecventă din partea cetățenilor se referă la construcția de parcări subterane sau supraetajate. Primarul explică faptul că astfel de investiții sunt extrem de costisitoare și că nu pot absorbi numărul uriaș de mașini existente în Capitală.

„Vom avea, în Centru, pentru a duce maşinile în subteran, dar să şi putem aflui comercial zona. O astfel de parcare, cu 400 de locuri, ne costă cât constuirea a două şcoli. Şi sunt o picătură într-un ocean. 400 de locuri, sau să zicem că facem zece, 4.000 de locuri scumpe, raportat la milioanele de maşini nu rezolvă nimic. Acum avem un coridor verde, am plantat 620 de arbori şi zeci de mii de arbuşti şi plante perene. Avem sistem de irigaţii, mobilier urban, bănci, tot ce are nevoie un bulevard civilizat. Vom continua”, încheie Ciucu.