Republica Moldova. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că pe teritoriul Capitalei ar fi început pregătirile pentru amenajarea unei fabrici de drone. Edilul cere autorităților centrale să confirme sau să infirme informațiile și întreabă cine instalează echipamentele și în baza căror decizii. Guvernul respinge afirmațiile, pe care le califică drept manipulări, și precizează că, în prezent, nu examinează posibilitatea amplasării unor unități de producție cu destinație militară pe teritoriul țării.

Într-o declarație publică, Ion Ceban a afirmat că, potrivit informațiilor de care dispune, la o posibilă uzină de drone ar fi început deja instalarea echipamentelor și pregătirea infrastructurii necesare.

„Din informațiile pe care le am, deja se instalează echipamente, se creează condiții ca această uzină de drone să fie pe teritoriul municipiului Chișinău. Acum, întrebare către autorități: este adevărată această informație? Dacă da, în baza a ce? Dacă da, cine sunt cei care instalează? Și de ce se întâmplă acest lucru?”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a cerut guvernării PAS să ofere explicații publice. Totodată, a criticat presupusa inițiativă și a făcut o paralelă cu proiectul de construcție a centurii Chișinăului.

„Solicit guvernării PAS să iasă imediat public și să spună oamenilor dacă e adevărat că fabrica de drone este pe teritoriul Chișinăului și că deja este pregătită locația și se lucrează. În loc de centura Chișinăului, o fabrică de drone au meritat chișinăuienii”, a afirmat edilul.

Deocamdată, declarațiile primarului nu confirmă existența unei asemenea fabrici. Ceban a solicitat autorităților să clarifice public situația.

La scurt timp, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a venit cu o reacție. Reprezentantul Executivului a calificat informațiile lansate în spațiul public drept manipulări.

„Securitatea țării este o prioritate pentru Guvern, care ne preocupă zilnic. În principiu, ne dorim investiții în domeniul apărării, însă acestea vor fi posibile doar după modificarea cadrului legal”, a precizat Dumitru Ciorici.

Totodată, acesta a subliniat că autoritățile nu examinează în prezent posibilitatea amplasării unor unități de producție cu destinație militară pe teritoriul țării.

Astfel, reacția Guvernului vine în contradicție cu afirmațiile primarului Capitalei. Ceban susține că ar fi început deja pregătirile pentru instalarea echipamentelor, în timp ce Executivul afirmă că nu examinează, în prezent, amplasarea unor asemenea unități.

Subiectul producerii dronelor și al consolidării capacităților de apărare a fost abordat și de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Declarațiile sale au venit după ce deputații au votat, pe 8 octombrie, într-o ședință închisă, noua structură a Forțelor Armate.

Grosu a respins afirmațiile potrivit cărora Republica Moldova ar intenționa să producă drone pentru Ucraina. El a precizat că țara are nevoie de asemenea echipamente pentru propriile necesități.

Potrivit președintelui Parlamentului, dronele ar putea fi utilizate inclusiv în situații excepționale, în agricultură și în activitatea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

„Pentru noi. Nouă ne trebuie, și ne trebuie cu destinație dublă, pe care să le poți folosi atunci când e vorba de situații excepționale, IGSU, în agricultură”, a declarat atunci Igor Grosu.

Oficialul a mai spus că Guvernul lucrează la un document care va reglementa producția de drone.

Referindu-se la investițiile în securitate, oficialul a menționat că majorarea cheltuielilor pentru apărare face parte din angajamentele guvernării. De asemenea, el a subliniat necesitatea consolidării capacităților de protecție a țării, inclusiv prin parteneriate și acces la echipamente moderne, în contextul amenințărilor de securitate din regiune.