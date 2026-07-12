Imaginea publică de politician auster și extrem de atent la cheltuirea banilor publici, pe care Ilie Bolojan și-a construit-o cu atenție în ultimii ani, este contrazisă puternic de realitatea proiectelor din teren. Cunoscut la nivel național drept un promotor al tăierilor bugetare și al eficientizării administrative, fostul premier se confruntă acum cu semne de întrebare majore legate de costurile unor investiții realizate chiar în Oradea, orașul pe care l-a condus timp de 12 ani.

Sâmbătă, în municipiul de pe Crișul Repede, a avut loc inaugurarea unei noi creșe cu o capacitate redusă, de doar 40 de locuri. Deși dimensiunile proiectului sunt modeste, bugetul alocat concurează direct cu cel al unui hotel de lux. Suma totală investită se ridică la 12,4 milioane de lei, fără TVA, ceea ce înseamnă că pentru fiecare loc destinat unui copil s-au cheltuit peste 300.000 de lei, conform Gândul.

De-a lungul carierei sale și mai ales în perioada în care a ocupat funcția de prim-ministru, Ilie Bolojan a plasat reducerea risipei din administrație în centrul mesajelor sale politice. Acesta a cerut constant sacrificii, a promovat diminuarea aparatului de stat și a gestionat bugete de austeritate în sectoare cheie. În timp ce Guvernul său opera reduceri de cheltuieli în Educație și modifica sistemul de acordare a burselor școlare, provocând reacții adverse din partea profesorilor și părinților, prioritățile financiare de la nivel local au urmat o altă logică.

Unitatea de învățământ antepreșcolar din Oradea a fost finanțată prin Programul național Sfânta Ana, un proiect derulat de Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Aceasta reprezintă a doua structură de acest tip deschisă în oraș prin programul menționat, după cea inaugurată în perioada anterioară în cartierul Nufărul. Anunțul oficial a fost făcut chiar de liderul politic, care s-a afișat la eveniment alături de fostul ministru al Dezvoltării, Cseke Attila.

Analiza tehnică a clădirii arată că imobilul are o suprafață construită de 1.342 de metri pătrați, desfășurată pe un singur nivel. Spațiul interior este structurat în trei mari zone funcționale. Prima este zona administrativă, destinată birourilor, spațiilor de primire, cabinetelor medicale și unei mici infirmeri. A doua zonă este cea educațională, care include sălile de joacă și dormitoarele pentru cele patru grupe de copii. Cea de-a treia este zona tehnică, unde funcționează o bucătărie complet echipată, spălătoria, uscătoria, călcătoria și o biberonerie.

Din punct de vedere financiar, indicatorii proiectului ridică mari semne de întrebare privind eficiența economică. La o valoare de execuție de 12,4 milioane de lei fără TVA, costul per metru pătrat construit ajunge la aproximativ 9.240 de lei, echivalentul a circa 1.850 de euro. Raportat strict la capacitatea instituției, rezultă că statul a alocat din fonduri europene nerambursabile o sumă uriașă pentru fiecare micuț care va frecventa această creșă.

În spatele acestui contract generos se află o companie locală a cărei evoluție pe piața achizițiilor publice ridică noi semne de întrebare. Lucrările de construcție au fost încredințate firmei Newcon Tehnic SRL, o societate înființată recent, în noiembrie 2022. Într-un interval de doar trei ani, firma a înregistrat o creștere economică spectaculoasă, direct legată de contractele finanțate din bugetul public.

Datele financiare oficiale arată o traiectorie neobișnuit de rapidă pentru un start-up din domeniul construcțiilor. Dacă în primul an de activitate societatea raporta o cifră de afaceri modestă, de numai 273.424 de lei și un profit minor, în anul următor afacerile au explodat la 12,2 milioane de lei.

Creșterea a continuat accelerat, depășind 20 de milioane de lei în perioada următoare, pentru ca în anul 2025 societatea să raporteze o cifră de afaceri de 51,1 milioane de lei, un profit net de aproape 2,9 milioane de lei și o structură de 62 de angajați. Compania este controlată în mod egal de trei parteneri de afaceri, Roman Vlad-Natan, Tușe Paul-Ionuț și Drozd Fedor, primii doi având și calitatea de administratori.

Proiectul creșei din Oradea nu este singura sursă de finanțare publică pentru constructorul bihorean. Compania a reușit să își securizeze o poziție solidă în regiune prin acumularea rapidă a mai multor contracte cu autoritățile locale, utilizând atât procedurile de achiziție publică, cât și mecanismul achizițiilor directe.

Pe lângă cele 12,4 milioane de lei primite pentru creșa de 40 de locuri, societatea a obținut un contract important în orașul Tășnad, în valoare de 1,26 milioane de lei, pentru proiectarea și execuția unui centru de zi destinat copiilor aflați în situații de risc. De asemenea, în portofoliul firmei figurează alte șapte achiziții directe realizate cu primării din județul Bihor. Acestea au o valoare totală de aproximativ 3,28 milioane de lei și vizează lucrări de renovare, amenajare și construcții, confirmând o legătură strânsă între succesul financiar al firmei și fondurile gestionate de administrația publică.