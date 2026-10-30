Aproximativ 3 miliarde de dolari în criptomonede au fost blocate după atacul cibernetic care a vizat platforma Binance, însă recuperarea efectivă a banilor ar putea fi un proces de lungă durată, care să se întindă pe luni sau chiar ani. Experții în securitate blockchain atrag atenția că blocarea activelor nu înseamnă automat și returnarea acestora către proprietari, potrivit CNBC.

Binance a anunțat că va acoperi integral pierderile clienților și a suspendat temporar operațiunile de depunere și retragere pentru a permite investigarea incidentului. Potrivit estimărilor specialiștilor consultați de CNBC, valoarea criptomonedelor transferate în urma atacului se ridică la aproximativ 6,3 miliarde de dolari.

Blocarea unor active digitale împiedică transferarea lor către alte portofele, însă nu garantează că acestea pot fi returnate imediat persoanelor afectate.

Ari Redbord, director pentru politici globale la compania de analiză blockchain TRM Labs și fost procuror federal american, a explicat că recuperarea fondurilor presupune, de regulă, obținerea unui ordin judecătoresc de confiscare.

Cele mai mari posibilități de recuperare există în cazul criptomonedelor stabile, precum USDT și USDC. Emitenții acestora, Tether și Circle, au capacitatea tehnică de a bloca tokenurile, de a le elimina și de a emite altele în locul lor.

Situația este diferită pentru Bitcoin și Ethereum, unde nu există un emitent central care să poată interveni direct asupra activelor. Chiar dacă tranzacțiile pot fi urmărite pe blockchain, recuperarea depinde de identificarea fondurilor și de cooperarea platformelor prin care acestea ar putea fi transferate.

Eric Jardine, director de cercetare la Chainalysis, a explicat că procesul necesită implicarea autorităților judiciare, a platformelor de tranzacționare și a emitenților de criptomonede.

Potrivit analizelor TRM Labs, în spatele atacului s-ar afla gruparea TraderTraitor, asociată statului nord-coreean.

Aceeași rețea a fost identificată anterior de FBI drept responsabilă pentru furtul de aproximativ 1,5 miliarde de dolari de pe platforma Bybit, în februarie 2025.

Analiștii estimează că aproximativ 6,36 miliarde de dolari au fost transferate din portofelele Binance prin intermediul a zece rețele blockchain. Cea mai mare parte a operațiunilor s-ar fi desfășurat într-un interval de numai 20 de minute.

Incidentul ridică și întrebări despre impactul financiar asupra platformei. Sean Farrell, director pentru strategia activelor digitale la Fundstrat Global Advisors, consideră că situația nu reprezintă, în acest moment, o amenințare majoră pentru solvabilitatea Binance.

Aproximativ 3,3 miliarde de dolari din activele sustrase nu au fost blocate. În același timp, fondul de urgență SAFU al platformei, evaluat la 1,2 miliarde de dolari, ar putea acoperi aproximativ o treime din această sumă, în eventualitatea recuperării activelor deja înghețate.

Diferența ar urma să fie suportată din resursele proprii ale companiei.

Farrell a atras însă atenția că eventualele probleme privind acoperirea integrală a activelor clienților ar putea determina Binance să vândă o parte din rezervele sale. O astfel de decizie ar putea pune presiune suplimentară asupra pieței criptomonedelor.

Vineri, Bitcoin se tranzacționa sub pragul de 78.000 de dolari.

Printre principalele aspecte urmărite de analiști se numără reluarea retragerilor de pe platforma Binance, evoluția ieșirilor de capital și capacitatea autorităților de a recupera criptomonedele blocate.

Incidentul a readus în atenție și necesitatea unor măsuri mai stricte de securitate cibernetică, precum și a unei cooperări internaționale mai eficiente pentru combaterea grupărilor implicate în furturile de active digitale.