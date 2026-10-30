Hackerii au sustras criptomonede în valoare de 6,3 miliarde de dolari de la Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a activelor digitale din lume. Cea mai mare parte a fondurilor ar fi fost transferată în aproximativ 20 de minute, iar firmele de analiză blockchain TRM Labs și Chainalysis atribuie atacul unor hackeri din Coreea de Nord, relatează Reuters.

Incidentul este considerat de analiști unul dintre cele mai mari atacuri informatice din istoria pieței criptomonedelor și readuce în atenție riscurile de securitate asociate tranzacționării și păstrării activelor digitale.

Potrivit companiei americane TRM Labs, atacatorii au vizat portofelele Binance de pe 10 rețele blockchain. Transferul celei mai mari părți a fondurilor sustrase s-ar fi realizat într-un interval de aproximativ 20 de minute.

Analiza este susținută și de Chainalysis, o altă companie americană specializată în urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede. Ambele firme atribuie atacul unor persoane din Coreea de Nord.

Aravind Srinivasan, șeful diviziei de tranzacționare de la GSR, furnizor de lichiditate pe piața criptomonedelor, a descris incidentul drept „cel mai mare atac cibernetic din istorie”.

Reprezentanții Binance au anunțat că au colaborat cu parteneri pentru identificarea și blocarea activelor vizate de atac. Până în prezent, compania a identificat aproximativ 3 miliarde de dolari din totalul fondurilor sustrase.

Platforma nu a oferit detalii despre situația celorlalte 3,3 miliarde de dolari. Cofondatoarea Binance, Yi He, a declarat însă că societatea va acoperi toate pierderile provocate de atacul informatic.

Compania a precizat că fondurile depuse de utilizatori nu au fost afectate și a estimat că serviciile de retragere vor fi disponibile din nou în următoarele 48 de ore.

Primele verificări efectuate de companie indică posibilitatea ca atacul să fi pornit de la compromiterea laptopului unuia dintre inginerii Binance.

Potrivit acestei ipoteze, accesul neautorizat la computer i-ar fi permis unui atacator să ajungă la unul dintre sistemele companiei și să efectueze retrageri de fonduri fără autorizare.

„Incidentul a fost cauzat de mai mulți factori. Echipa noastră de securitate analizează întregul parcurs al atacului, pornind de la computerul compromis, care ar putea fi punctul de intrare în sistem”, a transmis Binance.

Compania nu a prezentat, deocamdată, concluziile finale ale investigației privind modul în care a fost compromis sistemul.

Incidentul a fost urmat de scăderi pe piețele financiare, în timpul sesiunii de tranzacționare din Asia.

Bitcoin a pierdut peste 3%, ajungând la 76.368 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele șase săptămâni. Ether a înregistrat, la rândul său, o scădere de peste 3%, până la 2.178 de dolari, cel mai mic preț din ultimele două luni.

BNB, tokenul lansat inițial sub numele de Binance Coin și utilizat pentru plata comisioanelor pe platformă, a coborât cu 5% în ultimele 24 de ore, până la 709,70 dolari, potrivit datelor CoinGecko.

Scăderile au fost înregistrate și pe piața bursieră. Acțiunile Coinbase Global, companie care operează o platformă de tranzacționare a criptomonedelor, au pierdut 4,8%, în timp ce titlurile Strategy, cunoscută pentru achizițiile de bitcoin, au scăzut cu aproape 6%.

Atacul are loc într-un moment în care piața criptomonedelor se confruntă deja cu presiuni generate de nivelul ridicat al dobânzilor din Statele Unite și de reducerea cererii investitorilor pentru fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri).

Binance permite utilizatorilor să cumpere, să vândă și să tranzacționeze active digitale și are 335 de milioane de utilizatori înregistrați la nivel mondial.

Conform raportului anual al companiei pentru 2025, platforma deținea active în custodie în valoare de aproximativ 162,8 miliarde de dolari.