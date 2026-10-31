Politica

Kelemen Hunor spune că facturile neachitate au fost cauzate de lipsa de puteri depline a fostului guvern

Kelemen Hunor spune că facturile neachitate au fost cauzate de lipsa de puteri depline a fostului guvernSursa foto: EEC-Razvan Valcaneantu
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Din cuprinsul articolului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că este posibil ca fostul Guvern condus de Ilie Bolojan să fi lăsat facturi neachitate, în condițiile în care nu a putut face o rectificare bugetară. Liderul UDMR spune însă că situația nu reprezintă neapărat o „moștenire grea” și consideră că acuzațiile lansate în ultimele zile de PSD au o miză politică.

Kelemen Hunor nu exclude existența unor facturi neplătite

Kelemen Hunor a declarat, vineri seară, că nu exclude existența unor facturi neplătite în unele domenii ale administrației centrale și locale. Potrivit acestuia, lipsa unei rectificări bugetare ar fi afectat finanțarea unor instituții și investiții.

„Nu putem exclude că au fost facturi neplătite, fiindcă anumite zone din administrația centrală au rămas fără bani, anumite zone din administrația locală - la Consiliile Județene, Protecția Copilului, Asistența Socială - au rămas sau rămân fără bani în octombrie și anumite investiții probabil că au fost încetinite, oprite din cauza imposibilității de a face rectificare”, a explicat liderul UDMR.

Kelemen Hunor: Guvernul Bolojan nu putea face rectificare bugetară

Acesta a amintit că Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai și a funcționat ulterior cu atribuții limitate, până la instalarea noului Executiv. În aceste condiții, susține Kelemen Hunor, fostul cabinet nu avea posibilitatea constituțională de a adopta o rectificare bugetară.

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„Nu era ceva artificial indus în administrație și nu era neputința guvernului interimar. Guvernul a fost dat jos în 5 mai. De la 5 mai până în octombrie, până acum o săptămână și o zi (…) era un guvern cu puteri limitate, constituțional, nu avea ce să facă. Nu avea cum să facă o rectificare bugetară”, a declarat acesta.

Liderul UDMR a confirmat că există o problemă legată de finanțarea unor cheltuieli, însă a precizat că nu poate estima dimensiunea acesteia.

„Cât de mare e, nu știu, nu pot confirma. Indiferent care este adevărul, vom afla când vine Ministrul de Finanțe în Parlament”, a afirmat Kelemen Hunor.

Alexandru Nazare

Alexandru Nazare. Sursă foto: Facebook

Acuzațiile, considerate o miză politică

Președintele UDMR consideră că discuțiile despre situația bugetară au și o componentă politică. El a respins ideea că actualul Guvern ar fi preluat o moștenire financiară dezastruoasă de la fostul Executiv și a amintit că PSD a participat la guvernare și la elaborarea bugetului.

„Cei care au venit vor să găsească narativul pentru moștenirea grea. Nu există nicio moștenire grea. Până în aprilie am guvernat împreună și cu PSD-ul, bugetul l-am făcut împreună”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a adăugat că schimbarea formulei de guvernare a fost o decizie politică legitimă și că nu consideră necesare reproșurile între foștii și actualii parteneri de guvernare.

În privința solicitării ca Ministerul Finanțelor să prezinte situația financiară actualizată, liderul UDMR a spus că o asemenea clarificare este necesară și legitimă.

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