Politica

Kelemen Hunor respinge orice majorare de taxe. Deficitul de 10%, miza disputei

Kelemen Hunor respinge orice majorare de taxe. Deficitul de 10%, miza disputeiKelemen Hunor. Sursa foto: Facebook/Kelemen Hunor
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Din cuprinsul articolului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, 28 octombrie 2026, la Parlament, că formațiunea sa nu va susține nicio creștere a taxelor și impozitelor, invocând lipsa capacității de suportare a unei noi poveri fiscale de către populație și companii. Liderul UDMR a criticat și explicațiile privind o presupusă „grea moștenire”, afirmând că principala problemă a finanțelor publice este deficitul bugetar ridicat.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor despre situația bugetară a României și despre măsurile pe care Guvernul le-ar putea lua pentru echilibrarea finanțelor publice. Kelemen Hunor a precizat că așteaptă prezentarea unor date oficiale înainte de a formula o evaluare completă, însă a exclus sprijinul UDMR pentru majorarea fiscalității.

Kelemen Hunor: Nicio creștere de taxe nu va avea susținerea noastră

Liderul UDMR a transmis un mesaj ferm în privința eventualelor majorări de taxe și impozite. Acesta a susținut că o asemenea măsură nu este necesară și că populația și mediul de afaceri nu mai pot suporta o povară fiscală suplimentară.

„Nicio creștere de taxe și impozite nu va avea susținerea noastră. Nu e nevoie, nu e acceptabil, nu există suportabilitate”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit News.ro.

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Președintele UDMR a explicat că reacția formațiunii ar depinde și de procedura prin care Guvernul ar încerca să adopte eventualele măsuri fiscale. În cazul unei ordonanțe de urgență, Parlamentul ar putea interveni ulterior asupra prevederilor, în timp ce un proiect de lege ar permite dezbaterea și formularea de amendamente.

Kelemen Hunor a subliniat că nu dispune, în acest moment, de toate informațiile necesare pentru a evalua situația bugetară. El așteaptă raportul sau documentele pe care Executivul intenționează să le prezinte Parlamentului, pentru a înțelege dimensiunea problemelor și direcția măsurilor avute în vedere.

Deficitul bugetar, în centrul criticilor liderului UDMR

Întrebat despre așa-numita „grea moștenire” financiară, Kelemen Hunor a respins această formulare și a indicat deficitul bugetar drept principala problemă.

„Nu există grea moștenire. Grea moștenire e de la deficitul de 10%”, a afirmat liderul UDMR.

Bani europeni

PIB. Sursa foto: Arhiba EVZ

Cifra invocată face trimitere la dezechilibrul important dintre veniturile și cheltuielile statului. Pentru comparație, datele Eurostat arată că deficitul public al României, calculat conform metodologiei europene ESA, a ajuns la 9,3% din PIB în 2024, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană în acel an.

Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul ESA a coborât la 7,9% din PIB în 2025. Prin urmare, referirea lui Kelemen Hunor la un deficit de 10% trebuie înțeleasă în contextul dezechilibrelor bugetare recente, nu ca o valoare exactă pentru fiecare an.

Reducerea deficitului presupune identificarea unor măsuri prin care statul să își echilibreze veniturile și cheltuielile. Refuzul majorărilor de taxe limitează una dintre opțiunile de creștere a veniturilor bugetare și pune accentul pe controlul cheltuielilor, îmbunătățirea colectării și combaterea evaziunii fiscale.

Ce spune despre facturile neplătite de stat

Kelemen Hunor a fost întrebat și despre facturile restante despre care au vorbit reprezentanții PSD. Liderul UDMR a declarat că are încredere în informațiile prezentate până acum de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și a admis că pot exista plăți rămase în așteptare.

El a explicat că perioada în care România a avut un Guvern interimar ar fi putut contribui la acumularea unor restanțe, deoarece Executivul nu putea adopta anumite măsuri în aceleași condiții ca un guvern cu atribuții depline.

Kelemen Hunor a precizat însă că nu poate oferi o evaluare definitivă fără acces la cifrele actualizate. Situația facturilor restante și impactul lor asupra execuției bugetare urmează să fie clarificate pe baza datelor oficiale.

Ce urmează pentru politica fiscală

Poziția exprimată de liderul UDMR arată că eventualele propuneri de majorare a taxelor ar putea genera noi tensiuni politice. În același timp, necesitatea reducerii deficitului rămâne o problemă importantă pentru finanțele publice ale României.

Deciziile privind bugetul și fiscalitatea vor depinde de datele prezentate de Guvern și de măsurile propuse pentru limitarea dezechilibrelor. Până atunci, Kelemen Hunor menține poziția că UDMR nu va susține creșterea taxelor și impozitelor.

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