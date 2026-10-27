Kelemen Hunor a respins posibilitatea introducerii unor noi majorări fiscale anul viitor, susținând că o asemenea decizie ar depăși capacitatea financiară a populației și a mediului economic. Președintele UDMR a anunțat că formațiunea pe care o conduce nu va vota măsuri care presupun creșterea taxelor și impozitelor în 2027.

„Eu cred că orice majorare pentru 2027 a impozitelor şi a taxelor este o decizie sinucigaşă. Societatea, economia şi cetăţenii nu mai suportă, n-au de unde. Deci eu cred că orice majorare ar fi o greşeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu vom susţine, nu am susţine creşterea taxelor impozitelor în 2027, în niciun fel”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Digi24.

Liderul UDMR a revenit asupra majorărilor de taxe locale aplicate anterior și a criticat diferențele dintre estimările prezentate în coaliție și creșterile suportate în cele din urmă de contribuabili. Acesta a povestit că, în timpul unei ședințe a coaliției, a cerut informații despre simulările realizate pentru noile impozite. Potrivit explicațiilor sale, estimarea primită indica o majorare maximă de 70%.

Kelemen Hunor a recunoscut că nu a solicitat documentele pentru a le verifica, bazându-se pe informațiile prezentate de reprezentanții Guvernului. Ulterior, majorările ar fi ajuns, în unele situații, la 120%, 200% sau chiar 300%.

Președintele UDMR a explicat de ce consideră că experiența respectivă nu trebuie repetată în 2027.

„Pentru mine a fost experienţa cea mai crudă, cea mai brutală ce s-a întâmplat cu taxele locale. Nemaivorbind că am fost păcălit, undeva prin noiembrie. Când am întrebat pe domnul secretar de stat în şedinţa coaliţiei, aveţi simulările făcute? «Da». Cu cât cresc taxele şi impozitele locale? Şi a zis maxim 70%. Şi atunci am spus ok, nu am cerut să văd şi eu simulările, am avut încredere în ei. Şi ne-am trezit cu 120, cu 200, cu 300% creştere. De aceea spun că a fost pentru mine o experienţă crudă şi a trebuit să revenim în februarie să mai echilibrăm un pic. Deci din punctul meu de vedere nu trebuie crescute în 2027 taxele locale, impozitele locale au fost crescute anul trecut. Mult, mult peste aşteptările oamenilor şi mult peste suportabilitatea societăţii”, a mai declarat Kelemen Hunor.

O altă temă abordată de Kelemen Hunor a fost posibilitatea stabilirii impozitelor pe proprietăți în funcție de valoarea acestora pe piața imobiliară. Președintele UDMR consideră că aplicarea unui asemenea mecanism ar fi dificilă în condițiile actuale, deoarece prețurile locuințelor diferă considerabil în funcție de localitate, județ și zona în care sunt amplasate.

El a contestat inclusiv posibilitatea utilizării grilelor notariale ca bază pentru stabilirea noilor impozite. Potrivit liderului UDMR, administrația publică nu dispune în prezent de pregătirea necesară pentru introducerea unui astfel de sistem.

„Astăzi e greu de stabilit şi există preţ de piaţa pentru aceeaşi apartament sau pentru aceeaşi proprietate, în funcţie de în ce loc, zonă este, sau în ce localitate este, în ce judeţ este, total diferită, deci nu poţi să mergi, e greu să mergi. Nici pe grila notarială nu se poate merge. Deci nu este administraţia pregătită pentru aşa ceva şi nici nu trebuie crescute anul viitor”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a caracterizat discuția privind impozitarea la valoarea de piață drept „e o chestie trasă un pic de păr”.

Kelemen Hunor a recunoscut că majorările anterioare ale impozitelor au contribuit la creșterea veniturilor autorităților locale, iar sumele suplimentare au fost utilizate pentru comunități.

Cu toate acestea, liderul UDMR consideră că posibilitățile contribuabililor au fost deja depășite și că o nouă creștere a obligațiilor fiscale nu mai poate fi justificată.

În opinia sa, Guvernul ar trebui să se concentreze asupra diminuării cheltuielilor publice și asupra selectării investițiilor care trebuie finanțate cu prioritate.

Kelemen Hunor a făcut referire și la veniturile provenite din fondurile europene, în contextul încheierii PNRR.

„E adevărat, anul trecut, veniturile la autorităţile locale au mai crescut, după creşterea taxelor. Şi ok, banii sunt folosiţi pentru autorităţi locale, pentru comunităţii locale, dar asta este creştarea ce s-a putut suporta, nu se mai poate. Deci eu aici sunt de acord cu Alex Nazare şi cu cei care spun că nu (...) Deci acum e perioada când statul trebuie să mai taie din cheltuieri. Şi trebuie să prioritizeze investiţiile, fiindcă anul trecut vor lipsi din bugetul, la venituri, intrările de la Uniunea Europeană, din PNRR, fiindcă s-a închis PNRR-ul”, a declarat liderul UDMR.

Președintele UDMR a susținut că Executivul trebuie să identifice măsuri prin care să ajute familiile cu venituri reduse. În același timp, el consideră că sprijinul financiar ar trebui orientat către persoanele care au într-adevăr nevoie de acesta, fără acordarea acelorași beneficii celor cu venituri ridicate.

Kelemen Hunor a abordat și perspectivele sectorului energetic, făcând referire la proiectul Neptun Deep și la necesitatea investițiilor în capacități de stocare a energiei. Potrivit acestuia, începerea exploatării gazelor din Neptun Deep după 2027 ar putea contribui la îmbunătățirea situației României. De asemenea, dezvoltarea infrastructurii de stocare ar permite utilizarea mai eficientă a energiei produse din surse regenerabile.

Liderul UDMR a legat aceste perspective de necesitatea prioritizării investițiilor publice și de susținerea gospodăriilor cu resurse financiare limitate.