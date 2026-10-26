Economie

Ce spune Nazare despre posibilele măriri de taxe, anul viitor

Ce spune Nazare despre posibilele măriri de taxe, anul viitorAlexandru Nazare. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că nu își dorește introducerea unor taxe și impozite noi, însă a spus că orice program guvernamental suplimentar trebuie să aibă o sursă clară de finanțare.

Nazare: Nu-mi doresc taxe și impozite noi

Oficialul a atras atenția asupra necesității menținerii echilibrului bugetar și a evitării unor noi abateri de la țintele fiscale anunțate.

Întrebat despre posibilitatea unor majorări de taxe în 2027, Nazare a afirmat că preferința sa este să nu fie introduse impozite suplimentare. El a explicat însă că, atunci când autoritățile propun programe noi, care nu sunt prevăzute în buget, trebuie identificate resursele necesare pentru finanțarea acestora.

„Nu-mi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când discutăm despre un program nou, care nu e bugetat, care trebuie finanțat, trebuie să avem şi o sursă pentru acel program nou pe care îl propunem”, a declarat ministrul.

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Deciziile despre alocările bugetare aparțin Guvernului și Parlamentului

Nazare a precizat că Ministerul Finanțelor stabilește limite de siguranță și responsabilitate fiscală, astfel încât cheltuielile și programele propuse să nu conducă la dezechilibre bugetare.

deficit bugetar

deficit bugetar / sursa foto: arhiva EVZ

Instituția analizează propunerile transmise de ordonatorii de credite, inclusiv inițiativele pentru programe noi și măsurile destinate reducerii risipei, după care acestea sunt prezentate Guvernului.

Potrivit ministrului, deciziile politice privind prioritățile și alocările bugetare aparțin Guvernului și Parlamentului, în timp ce Finanțele trebuie să urmărească menținerea sustenabilității.

Nazare spune că România va plăti dobânzi de 60 de miliarde

Oficialul a avertizat că repetarea derapajelor de la obiectivele fiscale, în special a celor constatate la finalul anilor bugetari, generează costuri suplimentare pentru stat și pentru generațiile viitoare.

Unul dintre principalele motive de îngrijorare îl reprezintă cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice. Nazare a estimat că statul va plăti peste 60 de miliarde de lei în acest an pentru dobânzi, iar suma ar putea depăși 70 de miliarde de lei anul viitor.

Ministrul a subliniat că aceste costuri afectează resursele disponibile în buget și vor fi suportate, în cele din urmă, și de generațiile următoare. În opinia sa, deciziile bugetare luate în prezent presupun o responsabilitate majoră, deoarece dezechilibrele financiare pot avea consecințe pe termen lung.

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