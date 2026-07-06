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Rezultate Bacalaureat 2026. Ce le transmite ministrul Educației elevilor care nu reușesc să promoveze examenul

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Rezultate Bacalaureat 2026. Ce le transmite ministrul Educației elevilor care nu reușesc să promoveze examenulMihai Dimian. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, îi îndeamnă pe absolvenții de clasa a XII-a care nu vor reuși să promoveze examenul de Bacalaureat 2026 să nu renunțe și să continue pregătirea pentru sesiunea din toamnă. Oficialul le amintește candidaților că un rezultat nefavorabil nu reprezintă finalul parcursului lor și că vor avea o nouă șansă pentru a obține diploma de Bacalaureat.

Elevii care pică Bacalaureatul 2026 mai au o șansă. Ce îi sfătuiește ministrul Educației să facă

Rezultatele examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi afișate până mâine, la ora 12:00, iar elevii care nu obțin media necesară promovării se vor putea înscrie pentru cea de-a doua sesiune.

Mihai Dimian le recomandă absolvenților care nu trec examenul să folosească perioada următoare pentru pregătire și să se înscrie la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului.

„Le transmit un mesaj simplu: NU RENUNŢAŢI! Nu vă aflaţi la un capăt de drum. Bacalaureatul are şi o sesiune din toamnă şi veţi avea o nouă şansă. Folosiţi săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieţi-vă la sesiunea de toamnă şi reveniţi cu încredere. Un rezultat nu vă defineşte, însă perseverenţa vă poate defini viitorul! Mult succes tuturor!”, a afirmat oficialul.

Rezultate Bacalaureat

Rezultate Bacalaureat. Sursa foto: Arhiva EVZ

Bacalaureat 2026. O nouă șansă în sesiunea de toamnă

Candidații care nu promovează prima sesiune pot participa la examenul organizat în luna august. Înscrierile pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor avea loc între 14 și 21 iulie.

Primele probe vor începe pe 3 august, cu evaluarea competențelor lingvistice, iar probele scrise sunt programate astfel:

  • 10 august 2026 – Limba și literatura română
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului
  • 12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 24 august.

Cum pot depune contestații candidații nemulțumiți de notele primite

După afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2026, absolvenții care consideră că nota obținută nu reflectă nivelul lucrării pot depune contestație.

Candidații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota obținută după recorectare poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială. Rezultatele finale ale primei sesiuni, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.

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