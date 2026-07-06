Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, îi îndeamnă pe absolvenții de clasa a XII-a care nu vor reuși să promoveze examenul de Bacalaureat 2026 să nu renunțe și să continue pregătirea pentru sesiunea din toamnă. Oficialul le amintește candidaților că un rezultat nefavorabil nu reprezintă finalul parcursului lor și că vor avea o nouă șansă pentru a obține diploma de Bacalaureat.

Rezultatele examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi afișate până mâine, la ora 12:00, iar elevii care nu obțin media necesară promovării se vor putea înscrie pentru cea de-a doua sesiune.

Mihai Dimian le recomandă absolvenților care nu trec examenul să folosească perioada următoare pentru pregătire și să se înscrie la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului.

„Le transmit un mesaj simplu: NU RENUNŢAŢI! Nu vă aflaţi la un capăt de drum. Bacalaureatul are şi o sesiune din toamnă şi veţi avea o nouă şansă. Folosiţi săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieţi-vă la sesiunea de toamnă şi reveniţi cu încredere. Un rezultat nu vă defineşte, însă perseverenţa vă poate defini viitorul! Mult succes tuturor!”, a afirmat oficialul.

Candidații care nu promovează prima sesiune pot participa la examenul organizat în luna august. Înscrierile pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor avea loc între 14 și 21 iulie.

Primele probe vor începe pe 3 august, cu evaluarea competențelor lingvistice, iar probele scrise sunt programate astfel:

10 august 2026 – Limba și literatura română

11 august 2026 – Proba obligatorie a profilului

12 august 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării

13 august 2026 – Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă vor fi afișate pe 18 august, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 24 august.

După afișarea rezultatelor la Bacalaureat 2026, absolvenții care consideră că nota obținută nu reflectă nivelul lucrării pot depune contestație.

Candidații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota obținută după recorectare poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială. Rezultatele finale ale primei sesiuni, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie.