Ancheta privind fraudarea examenului de Bacalaureat scoate la iveală modul în care ar fi funcționat, timp de mai multe sesiuni, o rețea specializată în transmiterea subiectelor și a rezolvărilor către candidați aflați în sălile de examen. Potrivit procurorilor, cinci persoane au fost puse sub acuzare și plasate sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind suspectate că au coordonat acest mecanism încă din anul 2023.

Decizia a fost luată de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, după ce cei cinci suspecți au fost reținuți vineri.

Anchetatorii afirmă că gruparea ar fi fost creată pentru a obține bani în schimbul promovării examenului de Bacalaureat.

Potrivit probelor strânse până în acest moment, rețeaua ar fi funcționat în fiecare sesiune de examen organizată între 2023 și 2026, iar zeci de candidați ar fi primit răspunsurile în timpul probelor.

Schema descrisă de procurori presupunea implicarea mai multor persoane, fiecare având un rol bine stabilit.

Conform anchetei, imediat după începerea examenului, unii candidați fotografiau sau filmau subiectele din sala de examen și le transmiteau către persoane aflate în exterior, folosind diferite mijloace de comunicare.

În acel moment, subiectele aveau încă caracter nepublic. Acestea erau rezolvate rapid de alte persoane din rețea, iar răspunsurile ajungeau apoi înapoi la candidați.

Potrivit procurorilor, unii elevi purtau dispozitive electronice miniaturizate, inclusiv căști ascunse, prin intermediul cărora primeau răspunsurile dictate din exterior.

Anchetatorii susțin că persoanele implicate în acest mecanism primeau bani de la candidații care beneficiau de ajutor pentru promovarea examenului.

Sumele încasate ar fi fost împărțite între membrii grupării în funcție de contribuția fiecăruia, de la obținerea subiectelor până la transmiterea răspunsurilor către candidați.

Dosarul este instrumentat pentru infracțiuni privind divulgarea unor informații nepublice în scopul fraudării examenelor. Cei cinci inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Pe durata acestei măsuri, ei nu au voie să ia legătura între ei sau cu alte persoane despre care anchetatorii consideră că au participat la activitatea infracțională.