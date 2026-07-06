Ministerul Educației a anunțat că marți, 7 iulie 2026, vor fi publicate rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat. Notele vor fi afișate până la ora 12:00 pe platforma oficială dedicată examenului și la avizierele centrelor de examen, înainte de începerea etapei de depunere a contestațiilor.

Ministerul Educației a anunțat că rezultatele inițiale ale examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi publicate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Candidații își vor putea consulta notele pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele centrelor de examen, respectiv liceele și instituțiile de învățământ unde au susținut probele.

Rezultatele vor fi afișate în format anonimizat, în conformitate cu regulile privind protecția datelor cu caracter personal. Fiecare absolvent va fi identificat prin codul unic alfanumeric primit la prima probă scrisă.

Listele publicate de comisiile de examen vor cuprinde codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele obținute la probele scrise, media finală și mențiunea privind promovarea sau respingerea examenului.

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de metodologia în vigoare. Astfel, este necesară echivalarea sau recunoașterea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea cel puțin a notei 5 la fiecare dintre acestea. În același timp, media obținută la probele scrise trebuie să fie de minimum 6.

După afișarea rezultatelor inițiale va începe etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Pe 7 iulie 2026, în intervalul orar 14:00 - 18:00, candidații vor putea consulta lucrările și vor putea depune contestații. Procedura va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Solicitările pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare.

În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată atât de absolvent, cât și de părinte sau de reprezentantul legal, conform prevederilor în vigoare.

Ministerul Educației a anunțat că rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea tuturor contestațiilor.

Listele finale vor include eventualele modificări ale notelor rezultate în urma reevaluării lucrărilor și vor avea caracter definitiv.