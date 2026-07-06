Social

Bacalaureat 2026. Când află elevii primele rezultate și unde pot verifica notele

Comentează știrea
Bacalaureat 2026. Când află elevii primele rezultate și unde pot verifica noteleBacalaureat. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministerul Educației a anunțat că marți, 7 iulie 2026, vor fi publicate rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat. Notele vor fi afișate până la ora 12:00 pe platforma oficială dedicată examenului și la avizierele centrelor de examen, înainte de începerea etapei de depunere a contestațiilor.

La ce oră se afișează rezultatele la Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a anunțat că rezultatele inițiale ale examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi publicate marți, 7 iulie, până la ora 12:00. Candidații își vor putea consulta notele pe platforma oficială bacalaureat.edu.ro, precum și la avizierele centrelor de examen, respectiv liceele și instituțiile de învățământ unde au susținut probele.

Rezultatele vor fi afișate în format anonimizat, în conformitate cu regulile privind protecția datelor cu caracter personal. Fiecare absolvent va fi identificat prin codul unic alfanumeric primit la prima probă scrisă.

Listele publicate de comisiile de examen vor cuprinde codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele obținute la probele scrise, media finală și mențiunea privind promovarea sau respingerea examenului.

Pentru promovarea examenului de Bacalaureat, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de metodologia în vigoare. Astfel, este necesară echivalarea sau recunoașterea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea cel puțin a notei 5 la fiecare dintre acestea. În același timp, media obținută la probele scrise trebuie să fie de minimum 6.

Ministerul Educației

Ministerul Educației. Sursa foto: Edu.ro

Când pot fi depuse contestațiile

După afișarea rezultatelor inițiale va începe etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Pe 7 iulie 2026, în intervalul orar 14:00 - 18:00, candidații vor putea consulta lucrările și vor putea depune contestații. Procedura va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Solicitările pot fi depuse direct la centrul de examen sau prin modalitățile comunicate de inspectoratele școlare.

În cazul candidaților minori, cererea trebuie semnată atât de absolvent, cât și de părinte sau de reprezentantul legal, conform prevederilor în vigoare.

Când vor fi afișate rezultatele finale

Ministerul Educației a anunțat că rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie, după soluționarea tuturor contestațiilor.

Listele finale vor include eventualele modificări ale notelor rezultate în urma reevaluării lucrărilor și vor avea caracter definitiv.

Stiri calde

10:44 - Bacalaureat 2026. Când află elevii primele rezultate și unde pot verifica notele

10:39 - 25 de ani de OSCAR Downstream: Povestea de succes a celui mai mare distribuitor autohton de carburanți și evoluția sp...

10:32 - O bancă cunoscută din România, amendată după ce un angajat a accesat ilegal conturile unui client

10:24 - Rică Răducanu muncea pe litoral ca să-și plătească facturile. O ploaie i-a schimbat însă planurile

10:19 - Accident pe litoral între trei mașini. O persoană a rămas încarcerată

10:08 - Ankara, transformată înainte de summitul NATO. Cartiere ascunse și interdicții pentru locuitori

HAI România!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Omul care a scindat Partidul Republican!

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Orbirea lui Ilie Bolojan și cinismul unei mize uriașe

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Proiecte speciale