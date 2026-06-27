Când ChatGPT îți schimbă viața. Povestea femeii care a crezut în robot

Inteligența artificială este folosită astăzi pentru tot mai multe activități, de la redactarea unor documente și organizarea programului până la recomandări privind sănătatea, educația sau viața profesională. Pentru unii utilizatori, însă, chatbot-urile au devenit mai mult decât simple instrumente digitale, ajungând să influențeze decizii importante de viață.

Povestea unei mame din Marea Britanie, publicată de presa spaniolă, arată cât de departe poate merge această dependență. Femeia spune că a renunțat la locul de muncă după ce, timp de mai multe săptămâni, a cerut sfaturi de la ChatGPT. Astăzi, la șase luni de la demisie, mărturisește că regretă profund alegerea făcută.

Jessica Barrett devenise mamă pentru a doua oară atunci când prietenele i-au recomandat să folosească ChatGPT pentru întrebările și problemele care apar în primele luni de viață ale unui copil, potrivit eleconomista.es.

La început, conversațiile cu inteligența artificială vizau lucruri obișnuite, precum alimentația bebelușului sau organizarea vieții de familie. În timp, însă, chatbot-ul a devenit locul în care femeia își exprima toate temerile, dilemele și nesiguranțele.

Când s-a apropiat momentul întoarcerii din concediul de maternitate, Jessica a început să se întrebe dacă poate împăca programul de lucru cu viața de familie. Costurile transportului, cheltuielile pentru îngrijirea copiilor și dificultatea de a le gestiona pe toate au făcut-o să caute tot mai des răspunsuri în conversațiile cu inteligența artificială.

Femeia spune că nu s-a consultat doar cu ChatGPT, ci și cu familia și prietenii. Cu toate acestea, răspunsurile primite de la chatbot au influențat-o cel mai mult.

Privind acum în urmă, ea recunoaște că încurajările constante primite din partea inteligenței artificiale i-au consolidat convingerea că trebuie să renunțe la serviciu.

„Când îmi recitesc conversațiile cu ChatGPT, îmi dau seama că am căpătat treptat încredere datorită mesajelor nesfârșite de încurajare pe care le primeam, precum: «Faci totul bine, cu calm și claritate» sau «Nu este o decizie imprudentă, este una rațională»”, a povestit Jessica Barrett.

În cele din urmă, femeia și-a dat demisia. ChatGPT s-a oferit inclusiv să redacteze scrisoarea de demisie.

La câteva luni după ce a părăsit locul de muncă, Jessica spune că a realizat că decizia nu a fost atât de bine cântărită pe cât credea.

Ea afirmă că inteligența artificială nu a insistat asupra consecințelor practice ale unei astfel de hotărâri, precum pierderea dreptului la indemnizația de șomaj sau dificultatea de a găsi rapid un alt loc de muncă.

„Desigur, eram conștientă de toate aceste lucruri, însă entuziasmul cu care ChatGPT îmi susținea schimbarea profesională m-a orbit într-o anumită măsură”, spune femeia. Astăzi, regretul este unul profund.

„La șase luni după ce am luat această decizie, mi-am dat seama cât de mult regret că am folosit platforma pentru o alegere atât de importantă. Modul în care îmi spunea exact ceea ce voiam să aud și mesajele sale pline de clișee mi-au creat un fals sentiment de încredere. M-am simțit încurajată de cineva care, de fapt, nu există”, a mărturisit Jessica Barrett.

Cazul nu este unul izolat. Pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi, tot mai multe persoane îi cer sfaturi care depășesc sfera tehnologiei.

Studii recente arată că unul din cinci tineri folosește chatbot-urile inclusiv pentru probleme emoționale, ca alternativă la discuțiile cu un psiholog.

Specialiștii atrag atenția că sistemele de inteligență artificială sunt concepute să ofere răspunsuri utile și empatice, însă nu pot înlocui judecata umană atunci când este vorba despre decizii cu impact major asupra vieții personale sau profesionale.