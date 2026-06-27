Inteligența artificială continuă să înregistreze progrese rapide, iar specialiștii urmăresc cu atenție direcția în care evoluează această tehnologie. Un expert din domeniu avertizează că, dacă ritmul actual se menține, sistemele de inteligență artificială ar putea deveni complet autonome înainte de anul 2032, în timp ce autoritățile europene încearcă să impună reguli pentru utilizarea lora, potrivit El Economista.

Inteligența artificială continuă să câștige teren în tot mai multe domenii, fiind apreciată pentru instrumentele și soluțiile pe care le pune la dispoziție. În același timp, dezvoltarea sa rapidă alimentează îngrijorările privind capacitatea acestor sisteme de a funcționa independent de oameni.

În mai puțin de doi ani de la extinderea pe scară largă a utilizării sale, tehnologia a adus numeroase beneficii și progrese, însă au apărut și avertismente legate de lipsa unor limite și reguli clare privind folosirea acesteia.

Experți și reprezentanți ai industriei au atras în repetate rânduri atenția asupra riscurilor pe care le-ar putea genera sisteme de inteligență artificială capabile să ia decizii și să acționeze fără intervenție umană.

Mulți consideră că un astfel de scenariu este încă îndepărtat. Totuși, ritmul în care evoluează această tehnologie îi determină pe unii specialiști să creadă că momentul ar putea veni mai repede decât se anticipa. Directorul executiv al SingularityNET și doctor al Universității Temple, Ben Goertzel, susține că dezvoltarea inteligenței artificiale nu dă semne de încetinire.

„Nu există niciun semn de încetinire a creșterii IA”, a declarat acesta.

Potrivit lui Goertzel, sistemele de inteligență artificială sunt deja mult mai performante decât în urmă cu un an, iar această evoluție va continua. În opinia sa, înainte de anul 2032, IA va putea funcționa complet autonom, fără a mai depinde de comenzile oamenilor.

Expertul estimează că această etapă ar putea fi atinsă în următorii trei până la șase ani. El evită însă să facă previziuni privind efectele pe care le-ar putea avea o asemenea schimbare. Deși există voci care avertizează că o inteligență artificială complet autonomă ar putea reprezenta un risc pentru oameni, Goertzel consideră că nu este logic ca firmele care dezvoltă aceste sisteme să urmărească realizarea unor tehnologii care să provoace rău utilizatorilor.

Pe fondul evoluției accelerate a tehnologiei, autoritățile au început să acorde o atenție tot mai mare reglementării utilizării inteligenței artificiale.

Uniunea Europeană se numără printre instituțiile care încearcă să stabilească un cadru legislativ pentru această tehnologie, astfel încât dezvoltarea sa să fie însoțită de reguli clare.

Obiectivul este ca, atât în prezent, cât și în perspectiva anului 2032, inteligența artificială să poată fi utilizată fără a deveni o amenințare pentru oameni.