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Românii ar putea primi SMS-uri înainte să le expire permisul auto, autorizațiile sau alte acte

Românii ar putea primi SMS-uri înainte să le expire permisul auto, autorizațiile sau alte acteSursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege care obligă autoritățile și instituțiile publice să le ofere titularilor de documente administrative cu valabilitate limitată posibilitatea de a primi notificări cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea acestora. Alertele ar urma să fie transmise prin e-mail sau SMS, iar instituțiile care nu implementează sistemul digitalizat riscă amenzi de până la 1.000 de lei.

Propunerea legislativă, inițiată de senatori USR și care modifică OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a fost adoptată cu 93 de voturi „pentru” și o abținere. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților, care este for decizional.

Notificări prin e-mail sau SMS înainte de expirarea documentelor

Potrivit proiectului, autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și instituțiile publice care emit sau eliberează acte administrative individuale, permise, autorizații, certificate, licențe și alte documente cu valabilitate determinată trebuie să le ofere beneficiarilor posibilitatea de a opta pentru primirea unor notificări digitale. Alertele vor fi transmise cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea documentului și vor putea fi primite prin mijloace electronice, inclusiv prin e-mail sau SMS.

Opțiunea de a primi notificări va putea fi exprimată în momentul solicitării sau emiterii documentului ori ulterior, pe durata valabilității acestuia. Titularul va putea renunța la notificări în orice moment.

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SMS

SMS. Sursă foto: Pixabay

O platformă informatică unică, dezvoltată de ADR

Sistemul de notificare ar urma să funcționeze prin intermediul unei platforme sau aplicații informatice unice, pe care Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) trebuie să o dezvolte, să o administreze și să o pună la dispoziția autorităților și instituțiilor publice în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii. Potrivit expunerii de motive, inițiativa urmărește îmbunătățirea conformării la obligațiile legale și schimbarea relației dintre administrația publică și cetățeni.

„Trimiterea unui mesaj informativ trebuie privită ca o formă de respect instituțional față de contribuabil”, se arată în documentul care însoțește propunerea legislativă.

Amenzi de până la 1.000 de lei pentru instituțiile care nu aplică sistemul

Proiectul prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru autoritățile, instituțiile și celelalte entități care nu implementează și nu utilizează sistemul digitalizat în termenul stabilit de lege, în cazul persoanelor care au optat pentru primirea notificărilor. Sancțiunile vor fi aplicate de personalul Autorității pentru Digitalizarea României împuternicit în acest scop prin decizia președintelui instituției.

În cazul autorităților locale fără personalitate juridică, amenda va fi aplicată unității sau subdiviziunii administrativ-teritoriale. Pentru celelalte structuri fără personalitate juridică, sancțiunea va reveni persoanei juridice în cadrul căreia funcționează.

Notificarea nu prelungește valabilitatea actelor

Proiectul precizează că lipsa notificării nu afectează valabilitatea documentului și nu suspendă sancțiunile prevăzute de lege pentru desfășurarea unei activități fără acte valabile. De asemenea, titularii rămân responsabili să urmărească data expirării documentelor și să îndeplinească formalitățile necesare pentru prelungirea, reînnoirea sau emiterea unora noi.

Autoritățile și instituțiile publice vor avea la dispoziție șase luni de la intrarea în vigoare a legii pentru a face demersurile necesare aplicării noilor prevederi, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2027.

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