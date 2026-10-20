Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în străinătate și vor să se întoarcă acasă au la dispoziție o nouă platformă online. Secțiunea „Revenire” a fost lansată de Biroul relații cu diaspora (BRD). Aceasta reunește informații practice, servicii gratuite de asistență și instrumente digitale pentru cei care își pregătesc revenirea în țară.

Platforma îi ajută pe moldoveni să afle ce documente trebuie să pregătească, ce proceduri administrative trebuie să urmeze și unde pot găsi sprijin. Sunt incluse informații despre angajare, educație, servicii medicale și alte aspecte importante pentru persoanele care vor să se stabilească din nou în Republica Moldova.

Potrivit BRD, întoarcerea în țară presupune pregătiri care țin atât de viața profesională, cât și de situația familială și de îndeplinirea formalităților administrative. Noua secțiune le permite cetățenilor să identifice din timp pașii necesari și să găsească sprijin în funcție de propriile nevoi.

Platforma „Revenire” include patru instrumente principale. Acestea se adresează atât persoanelor care planifică întoarcerea, cât și celor care au revenit deja în țară.

Primul este Serviciul guvernamental de asistență la revenire. Prin intermediul acestuia, cetățenii pot solicita informații despre procedurile administrative, serviciile și oportunitățile disponibile în Republica Moldova.

Serviciul oferă și recomandări privind instituțiile la care trebuie să se adreseze fiecare persoană. Îndrumarea este adaptată situației individuale. Astfel, cei care întâmpină dificultăți sau nu știu ce formalități trebuie să îndeplinească pot afla unde să caute ajutor.

Al doilea instrument este „Parcursul tău de revenire acasă”. Acesta oferă informații personalizate, în funcție de circumstanțele și necesitățile utilizatorilor.

Pentru a beneficia de acest instrument, cetățenii trebuie să completeze un chestionar online. Pe baza răspunsurilor, aceștia pot identifica pașii relevanți pentru pregătirea întoarcerii.

Chestionarul este gratuit. Utilizarea lui nu necesită crearea unui cont. Instrumentul poate fi folosit pentru a organiza din timp etapele revenirii și pentru a afla ce aspecte trebuie clarificate înainte de plecarea din străinătate.

Al treilea instrument disponibil este Ghidul de sprijin la revenire. Acesta reunește informații despre principalele etape ale întoarcerii și reintegrării în Republica Moldova.

Ghidul cuprinde informații despre perfectarea actelor și procedurile administrative. De asemenea, prezintă facilitățile disponibile pentru cetățenii care revin în țară.

Un capitol important este dedicat angajării în câmpul muncii. Persoanele interesate să își găsească un loc de muncă în Republica Moldova pot consulta informațiile disponibile pentru a se pregăti mai bine pentru reintrarea pe piața muncii.

Ghidul include și informații despre inițierea unei afaceri. Acestea se adresează celor care vor să investească în țară sau să își dezvolte propriul proiect după revenire.

Documentul oferă îndrumări și despre accesul la educație și la asistență medicală. Sunt prezentate, de asemenea, informații despre alte servicii esențiale pentru viața de zi cu zi.

Pentru a simplifica pregătirile, ghidul conține și o listă de verificare a actelor necesare. Aceasta le permite cetățenilor să își organizeze documentele din timp și să reducă riscul de a omite formalități importante.

Al patrulea instrument este Sondajul post-revenire. Acesta se adresează moldovenilor care au revenit deja în Republica Moldova.

Prin completarea sondajului, cetățenii sunt încurajați să își împărtășească experiențele legate de reintegrare. Ei pot semnala dificultățile întâmpinate și problemele apărute în procesul de accesare a serviciilor disponibile.

Răspunsurile vor ajuta la identificarea domeniilor în care mecanismele actuale de sprijin trebuie îmbunătățite. Totodată, informațiile colectate vor contribui la elaborarea unor măsuri mai bine adaptate nevoilor persoanelor revenite din străinătate.

Sondajul oferă astfel posibilitatea cetățenilor de a transmite instituțiilor responsabile informații despre experiențele lor. Aceste răspunsuri pot ajuta la identificarea obstacolelor care îngreunează revenirea și reintegrarea.

Instituția urmărește să faciliteze accesul la informații și să sprijine reintegrarea persoanelor care aleg să se întoarcă în țară. Platforma reunește într-un singur loc instrumente care pot fi utilizate în diferite etape ale acestui proces.

BRD îi îndeamnă pe cetățenii care iau în considerare revenirea în Republica Moldova să consulte noua secțiune de pe site-ul oficial al instituției. Aceștia pot folosi instrumentele disponibile pentru a afla ce documente trebuie să pregătească, ce proceduri au de urmat și ce servicii pot accesa.

Noua platformă poate fi consultată pe site-ul Biroului relații cu diaspora, în secțiunea „Revenire”. Scopul acesteia este de a le oferi moldovenilor din străinătate un punct de pornire pentru organizarea întoarcerii și pentru adaptarea la viața din Republica Moldova.