Un tânăr de 21 de ani a fost amendat cu 10.000 de lei după ce a intrat cu mașina pe plaja din stațiunea Cap Aurora, până aproape de mare. Incidentul s-a petrecut pe 10 octombrie, iar imaginile filmate de persoanele aflate în zonă au fost publicate pe internet, a anunțat marți Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța.

Potrivit reprezentanților IPJ Constanța, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Neptun l-au identificat pe tânăr în cursul zilei de 12 octombrie, după apariția în spațiul public a imaginilor cu autoturismul aflat pe plajă.

„Urmare a apariției în spațiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora, vă comunicăm faptul că, în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Neptun au identificat un tânăr, de 21 de ani, care, la data de 10 octombrie, a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora”, au transmis polițiștii.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu o amendă de 10.000 de lei.

În imaginile publicate online se vede un autoturism înmatriculat în București, oprit pe nisip, foarte aproape de apă. Filmarea a fost însoțită de un mesaj ironic: „Sânt ân faţă pe avari”. Pe plajă la Cap Aurora, mai exact”.

Imaginile au atras numeroase reacții din partea internauților, unii dintre aceștia cerând măsuri ferme împotriva șoferilor care intră cu mașinile pe plajă.