Un autoturism înmatriculat în București a fost filmat pe plaja din stațiunea Cap Aurora, în județul Constanța, foarte aproape de mare. Imaginile au fost publicate online la 11 octombrie 2026 și au atras reacții critice din partea internauților, unii dintre aceștia cerând măsuri împotriva șoferilor care intră cu mașinile pe plajă.

În înregistrarea distribuită pe internet, vehiculul apare oprit direct pe nisip, într-o zonă destinată activităților de agrement și accesului către mare. Postarea este însoțită de un mesaj ironic la adresa conducătorului auto, fără ca identitatea acestuia sau motivul pentru care a ajuns în acel loc să fie precizate.

Persoana care a publicat imaginile a ales un comentariu ironic pentru a evidenția situația surprinsă la Cap Aurora: „«Sânt ân faţă pe avari». Pe plajă la Cap Aurora, mai exact”.

Mesajul face referire la o formulare folosită în mod ironic în mediul online, asociată șoferilor care își justifică oprirea sau staționarea prin folosirea luminilor de avarie. În acest caz, comentariul subliniază faptul că autoturismul nu se afla pe carosabil sau într-o parcare, ci direct pe plajă, în apropierea apei.

Înregistrarea a fost publicată cu un fundal muzical adăugat ulterior. Versurile melodiei alese conțin mesajul „pentru că idioții sunt peste tot”, o referire critică la comportamentul surprins în imagini.

Publicarea filmării a generat reacții dezaprobatoare din partea utilizatorilor rețelelor sociale. Unii internauți au cerut măsuri mai ferme împotriva conducătorilor auto care pătrund cu vehiculele pe plajă.

Astfel de situații ridică probleme legate de protejarea zonelor de litoral, de siguranța persoanelor aflate pe plajă și de respectarea regulilor privind accesul autovehiculelor în spațiile respective.

Totuși, imaginile prezentate în postare nu oferă, prin ele însele, informații despre circumstanțele în care autoturismul a ajuns pe nisip. De asemenea, din materialul disponibil nu reiese dacă autoritățile au identificat șoferul sau dacă a fost aplicată vreo sancțiune.

Până la publicarea informațiilor disponibile, elementele confirmate de materialul video sunt prezența unui autoturism înmatriculat în București pe plaja din Cap Aurora și apropierea acestuia de mare.

Nu sunt precizate data și ora exactă la care a fost realizată filmarea, motivul deplasării pe plajă sau eventualele măsuri luate de autorități.