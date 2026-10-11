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Un șofer a ajuns cu mașina pe plaja din Cap Aurora. Autoturismul era înmatriculat în București

Un șofer a ajuns cu mașina pe plaja din Cap Aurora. Autoturismul era înmatriculat în Bucureștimasina Cap Aurora / sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un autoturism înmatriculat în București a fost filmat pe plaja din stațiunea Cap Aurora, în județul Constanța, foarte aproape de mare. Imaginile au fost publicate online la 11 octombrie 2026 și au atras reacții critice din partea internauților, unii dintre aceștia cerând măsuri împotriva șoferilor care intră cu mașinile pe plajă.

În înregistrarea distribuită pe internet, vehiculul apare oprit direct pe nisip, într-o zonă destinată activităților de agrement și accesului către mare. Postarea este însoțită de un mesaj ironic la adresa conducătorului auto, fără ca identitatea acestuia sau motivul pentru care a ajuns în acel loc să fie precizate.

Mesaj ironic la adresa șoferului

Persoana care a publicat imaginile a ales un comentariu ironic pentru a evidenția situația surprinsă la Cap Aurora: „«Sânt ân faţă pe avari». Pe plajă la Cap Aurora, mai exact”.

Mesajul face referire la o formulare folosită în mod ironic în mediul online, asociată șoferilor care își justifică oprirea sau staționarea prin folosirea luminilor de avarie. În acest caz, comentariul subliniază faptul că autoturismul nu se afla pe carosabil sau într-o parcare, ci direct pe plajă, în apropierea apei.

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masina Cap Aurora

masina Cap Aurora / sursa foto: Facebook

Înregistrarea a fost publicată cu un fundal muzical adăugat ulterior. Versurile melodiei alese conțin mesajul „pentru că idioții sunt peste tot”, o referire critică la comportamentul surprins în imagini.

Imaginile au provocat reacții în mediul online

Publicarea filmării a generat reacții dezaprobatoare din partea utilizatorilor rețelelor sociale. Unii internauți au cerut măsuri mai ferme împotriva conducătorilor auto care pătrund cu vehiculele pe plajă.

Astfel de situații ridică probleme legate de protejarea zonelor de litoral, de siguranța persoanelor aflate pe plajă și de respectarea regulilor privind accesul autovehiculelor în spațiile respective.

Totuși, imaginile prezentate în postare nu oferă, prin ele însele, informații despre circumstanțele în care autoturismul a ajuns pe nisip. De asemenea, din materialul disponibil nu reiese dacă autoritățile au identificat șoferul sau dacă a fost aplicată vreo sancțiune.

Ce se știe despre incidentul de la Cap Aurora

Până la publicarea informațiilor disponibile, elementele confirmate de materialul video sunt prezența unui autoturism înmatriculat în București pe plaja din Cap Aurora și apropierea acestuia de mare.

Nu sunt precizate data și ora exactă la care a fost realizată filmarea, motivul deplasării pe plajă sau eventualele măsuri luate de autorități.

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