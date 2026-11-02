Românii intenționează să cheltuiască mai mult de Black Friday 2026, bugetul mediu estimat pentru cumpărăturile din această perioadă ajungând la aproximativ 1.200 de lei, cu circa 7% peste nivelul planificat anul trecut. Totodată, 36% dintre consumatori vizează achiziția unor produse mai scumpe, față de 29% în 2025, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research pentru PayU România, dat publicității luni.

Datele cercetării arată și o creștere a interesului pentru utilizarea inteligenței artificiale în procesul de cumpărare. Aproape două treimi dintre respondenți au folosit cel puțin ocazional astfel de instrumente pentru a căuta sau compara produse și oferte, însă numai trei din zece s-ar simți confortabil să lase plata în seama unui agent virtual.

Potrivit studiului, 72% dintre respondenți intenționează să facă achiziții online de Black Friday. Interesul este mai ridicat în rândul persoanelor cu vârste între 20 și 29 de ani, unde procentul ajunge la 79%, și al celor din categoria 30-39 de ani, cu 76%. De asemenea, 78% dintre persoanele cu venituri lunare de peste 8.000 de lei spun că vor cumpăra online în această perioadă.

Prețul rămâne principalul criteriu în alegerea produselor. Jumătate dintre consumatorii care intenționează să facă achiziții urmăresc să găsească cele mai bune oferte și cele mai mici prețuri din an. În același timp, 51% iau în calcul prețul final al produsului, iar 44% sunt influențați de valoarea reducerii.

Pentru 34% dintre respondenți, Black Friday este o ocazie de a cumpăra produse pe care intenționau deja să le achiziționeze, în timp ce 33% vor să profite de reduceri pentru a cumpăra cadouri de sărbători.

Diferențele de buget sunt semnificative în funcție de venituri. Persoanele care câștigă lunar peste 8.000 de lei estimează că vor cheltui mai mult de 1.500 de lei, în timp ce respondenții cu venituri sub 3.000 de lei au alocat un buget de puțin peste 700 de lei.

Produsele din categoria IT&C sunt cele mai căutate de Black Friday 2026. Telefoanele, laptopurile, gadgeturile și electrocasnicele mici sunt menționate de 48% dintre respondenți.

Pe următoarele poziții se află moda și accesoriile, cu 45%, respectiv produsele din categoria frumusețe și sănătate, cu 43%.

Plata online cu cardul este preferată de 48% dintre respondenți, procent similar celui înregistrat în 2025.

În schimb, plata ramburs pierde teren: este aleasă de 23% dintre participanții la studiu, față de 28% anul trecut. Portofelele digitale înregistrează o creștere ușoară, de la 7% la 8%, în timp ce serviciile de tip BNPL (buy now, pay later), care permit cumpărătorilor să plătească ulterior, își dublează ponderea, de la 2% la 4%.

Ratele online cu cardul sunt preferate de 8% dintre respondenți, iar 2% optează pentru rate prin credit online. Alți 2% nu au decis încă metoda de plată pe care o vor folosi.

Studiul arată că 67% dintre români au utilizat cel puțin ocazional instrumente de inteligență artificială pentru a căuta sau compara produse și oferte. Cu toate acestea, încrederea în utilizarea acestor tehnologii pentru efectuarea plăților este mai redusă: doar trei din zece respondenți s-ar simți confortabil să delege plata unui agent virtual.

În acest context, PayU România organizează pe 6 noiembrie un eveniment transmis în direct pe Facebook și YouTube, dedicat evoluției tranzacțiilor din ziua de Black Friday. În cadrul transmisiunii vor fi prezentate în timp real date despre vânzări, tendințe și comportamente de consum, alături de parteneri și reprezentanți ai comerțului electronic din România.

Studiul „Comportamentul și atitudinile consumatorilor față de Black Friday” a fost realizat de Reveal Marketing Research în octombrie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.005 respondenți.