Republica Moldova încearcă să atragă mai multe livrări de gaze naturale lichefiate din Statele Unite. Asta în speranța că va avea acces la surse alternative de aprovizionare. Totodată va putea negocia prețuri mai avantajoase. Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a discutat cu producători și exportatori americani în cadrul unei conferințe energetice desfășurate în statul Louisiana. Demersurile au loc după ce, de la 1 octombrie, tariful la gaze pentru consumatorii casnici a crescut cu aproape 29%.

Posibilitățile de creștere a livrărilor de gaze americane către Republica Moldova și Ucraina au fost discutate la Americas LNG Summit. Evenimentul reunește producători, companii energetice și reprezentanți ai industriei gazelor naturale lichefiate.

Potrivit ambasadorului, discuțiile au vizat oportunitățile comerciale și posibilitatea dezvoltării unor parteneriate pe termen lung.

„Am vorbit la această conferință despre Republica Moldova, despre sistemul nostru energetic și despre oportunitățile de a aduce mai mult gaz american în Moldova și în Ucraina”, a declarat Vlad Kulminski într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale pe 16 octombrie.

Extinderea capacităților de producție și export de gaze naturale lichefiate ale Statelor Unite ar putea oferi Republicii Moldova acces la mai mulți furnizori. În același timp, autoritățile ar putea avea mai multe opțiuni atunci când negociază condițiile comerciale de achiziție.

Ambasadorul Vlad Kulminski susține că dezvoltarea rapidă a industriei americane creează oportunități pentru statele care încearcă să își reducă dependența de surse limitate de aprovizionare.

„Industria gazelor naturale lichefiate din SUA este enormă. Crește foarte rapid, atrage investiții de miliarde de dolari și folosește tehnologii tot mai avansate. Acest lucru deschide oportunități foarte mari pentru țara noastră de a avea acces la surse de energie sigure. La prețuri competitive și fără condiționări geopolitice care contravin intereselor noastre naționale”, a afirmat diplomatul.

Potrivit acestuia, diversificarea surselor de aprovizionare ar putea reduce vulnerabilitățile Republicii Moldova și ar permite alegerea ofertelor în funcție de condițiile pieței.

„Pentru noi asta înseamnă mai multe surse, mai multă competiție și mai puțină vulnerabilitate. Să putem cumpăra energie de unde este mai avantajos pentru Moldova. Fără ca dependența de un singur furnizor să poată fi folosită împotriva noastră”, a menționat Vlad Kulminski.

Discuțiile cu reprezentanții industriei americane au vizat și posibilitatea stabilirii unor relații comerciale durabile. Deocamdată, nu au fost anunțate volume concrete de gaze care ar putea fi livrate Republicii Moldova și nici eventuale acorduri comerciale încheiate în urma întrevederilor.

Demersurile pentru diversificarea aprovizionării au loc într-un context dificil pentru consumatorii din Republica Moldova. De la 1 octombrie, populația achită 26,14 lei pentru un metru cub de gaze, cu TVA inclus, față de 20,30 lei anterior.

Majorarea de aproape 29% a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 28 septembrie, pe fondul creșterii prețurilor de achiziție și al evoluțiilor de pe piețele internaționale.