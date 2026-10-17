Rapperul american P. Diddy, în vârstă de 56 de ani, a fost transferat vineri, 16 octombrie, într-un alt penitenciar federal din Statele Unite. Decizia a fost confirmată de autoritățile americane, după apariția unor informații despre o presupusă altercație cu un deținut și despre tratamentul preferențial de care artistul ar fi beneficiat în închisoare. Biroul Federal al Închisorilor nu a comunicat motivul transferului, relatează ABC News.

Transferul are loc în contextul în care presa americană a publicat mai multe informații despre condițiile de detenție ale rapperului, dar și despre un incident în urma căruia acesta ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

Artistul execută o pedeapsă cu închisoarea după condamnarea pronunțată în 2025, într-un dosar privind transportarea unor persoane în scopul practicării prostituției.

Noul loc de detenție al rapperului este Allenwood Low, o închisoare federală din Pennsylvania care găzduiește aproximativ 1.000 de persoane. Prin comparație, la Fort Dix, penitenciarul din care a fost transferat, se află aproximativ 4.000 de deținuți.

Reprezentanții Biroului Federal al Închisorilor au confirmat schimbarea unității de detenție, însă nu au explicat ce a determinat această măsură.

„Din motive de confidenţialitate, siguranţă şi securitate, nu comentăm condiţiile de detenţie ale persoanelor aflate în custodia noastră, inclusiv motivele oricărui transfer”, a declarat o purtătoare de cuvânt.

Autoritățile nu au stabilit public o legătură între transfer și incidentele despre care au relatat publicațiile americane.

Potrivit unor informații apărute în presa din Statele Unite, Sean Combs ar fi fost implicat într-un conflict cu un alt deținut în weekendul precedent transferului. Mai multe publicații au relatat că artistul ar fi suferit o rană la cap și ar fi primit îngrijiri medicale.

Incidentul ar fi avut loc în perioada în care rapperul se afla încă în penitenciarul Fort Dix din New Jersey. Relatările despre presupusa altercație nu au fost confirmate oficial. Biroul Federal al Închisorilor a contestat informațiile privind transportarea rapperului în afara penitenciarului pentru tratament medical.

Transferul său într-o altă unitate a fost însă confirmat de instituția americană.

Condițiile în care Sean Combs își executa pedeapsa au intrat în atenția presei americane încă din septembrie 2026. NBC News a relatat atunci că rapperul ar fi beneficiat de un tratament preferențial în penitenciarul Fort Dix. Potrivit informațiilor publicate de postul de televiziune, artistul ar fi avut acces la telefoane mobile introduse ilegal în închisoare, dar și la băuturi alcoolice.

Deținerea acestor obiecte este interzisă în penitenciarele americane. Aceeași sursă a susținut că alți deținuți îi pregăteau mâncarea lui Sean Combs și se ocupau de curățenia celulei sale.

Rapperul ar fi beneficiat inclusiv de masaje din partea unor persoane încarcerate în aceeași unitate.

Informațiile au provocat întrebări privind respectarea regulilor de detenție, însă Biroul Federal al Închisorilor nu a prezentat public aceste relatări drept explicație pentru transferul artistului.

Sean Combs a fost condamnat în 2025, în urma unui proces care a atras atenția opiniei publice prin acuzațiile referitoare la relațiile sale cu mai multe femei.

În timpul judecății au fost prezentate informații despre întâlnirile sexuale de lungă durată organizate de rapper, la care ar fi fost constrânse să participe mai multe persoane. Printre femeile care au apărut în dosar s-a numărat și Casandra Ventura, cântăreață și fostă parteneră a artistului.

Juriul l-a achitat pe Sean Combs de acuzațiile cele mai grave, printre care traficul de persoane în scopuri sexuale și conspirația. Totuși, acesta a fost găsit vinovat pentru două infracțiuni referitoare la transportarea unor persoane peste granițele statelor americane în scopul practicării prostituției.

În urma verdictului, rapperul a primit o pedeapsă privativă de libertate, pe care o execută în sistemul penitenciar federal american. Potrivit calendarului actual de executare a pedepsei, Sean Combs ar urma să fie eliberat în martie 2028.