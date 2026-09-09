Un bagaj suspect a fost observat, miercuri după-amiază, în zona Tribunalului Dolj. La faţa locului au fost trimise echipaje de poliţie, luptători SAS şi reprezentanţi SRI pentru verificarea bagajului. Traficul rutier a fost oprit pe strada Iancu Jianu, pe tronsonul dintre strada Brestei şi strada Filantropiei.

Autorităţile au intervenit după ce bagajul a fost semnalat pe trotuar.

„În aceste momente, traficul rutier pe strada Iancu Jianu, tronsonul dintre strada Brestei şi strada Filantropiei, este blocat. La faţa locului sunt mobilizate echipaje de poliţie, luptători SAS şi reprezentanţi SRI, întrucât, pe trotuar, a fost semnalat un bagaj suspect”, au arătat reprezentanții IPJ Dolj.

Poliţiştii au precizat că intervenţia avea ca scop verificarea bagajului şi stabilirea obiectelor aflate în interior.

Ulterior, autorităţile au anunţat că bagajul a fost deschis fără incidente şi că nu au fost constatate probleme.

Traficul rutier urma să fie redeschis după finalizarea intervenţiei.

Recent, circulația în centrul municipiului Botoșani a fost restricționată temporar, după ce o geantă lăsată într-o zonă intens circulată a ridicat suspiciuni. O persoană a observat bagajul abandonat pe un scuar din apropierea intersecției Căii Naționale cu strada Marchian și a sunat la 112.

La locul incidentului au ajuns echipaje de poliție și jandarmi, care au izolat perimetrul pentru ca bagajul să poată fi verificat în condiții de siguranță. Pentru stabilirea conținutului genții, autoritățile au solicitat intervenția unei echipe de pirotehniști.

În urma verificărilor, specialiștii au stabilit că bagajul nu reprezenta un pericol. În interior se aflau alimente și băuturi alcoolice, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani.

După finalizarea intervenției și înlăturarea suspiciunilor, restricțiile de circulație au fost ridicate, iar traficul a revenit la normal.

Forțele de ordine au intervenit după ce geanta abandonată a fost observată într-o zonă centrală și aglomerată a municipiului Botoșani. Verificarea pirotehnică a stabilit că în interior nu se aflau materiale periculoase, astfel că nu a fost necesară continuarea măsurilor de securitate.